卓榮泰不副署財劃法！為何走到這一步？一張圖看懂

記者李鴻典／台北報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署立法院11月14日三讀的財劃法，民進黨立法院黨團表示，黨團51位成員團結一致，堅定支持行政院，守住憲法、守住國家、守住民主憲政的底線。民進黨團今(16)天也製作一張圖卡說明，為什麼必須走到這一步？

民進黨團製作一張圖卡說明，這張圖細數了藍白兩黨在過去一年來的所作所為。（圖／翻攝自民進黨團臉書）

民進黨立法院黨團說，針對《財劃法》修正案的憲政爭議，民進黨團已正式召開記者會，全力支持行政院「不予副署」的決定。許多人問，為什麼必須走到這一步？

民進黨團製作一張圖卡說明，這張圖細數了藍白兩黨在過去一年來的所作所為。從無視程序正義、擴權亂政，到這次意圖掏空國庫的《財劃法》，他們的目標很清楚——不是為了福國利民，而是為了癱瘓政府、破壞憲政體制。

行政院的不副署，是為了守住國家的底線，更是為了阻止這場失速的憲政鬧劇。

民進黨立委張雅琳比喻，當孩子要做一個危險的決定，大人會怎麼做？你一定會立刻阻止，踩下剎車，因為不制止，後果不堪設想。今天，國家就在失控邊緣，行政院正在做的，就是以合憲、合法的方式為國家踩下煞車。

張雅琳說，她知道，家長不喜歡談政治攻防，我們更在乎誰對孩子好。這次，行政院長決定對再修版《財劃法》不予副署，不是為了對立，而是，藍白的財劃法不僅違反憲法、違反預算法，更強行要求中央違法增加支出，讓國家舉債爆表，新增的2600億，誰來扛？就是下一代。

何況沒人說清楚舉債要做什麼，會不會變成各種政治人物頭像的包包、或是撒幣養樁腳，孩子為什麼要承擔這些可能沒用的東西？因此再修版的財劃法，不是只是一條「分錢的法律」，而是會實質影響孩子的教育資源、享有的社會福利。

張雅琳提到，這段時間，藍白接連提出多項違憲法案，更實質侵害其它四院—行政院、考試院、監察院，司法院的職權，甚至8次否決行政院的覆議，立法院已然變成失控的怪獸。

張雅琳說，行政院若選擇照單全收傷害國家傷害人民的法律，她認為才是真正的失職。歷史上曾有不副署的前例，郝柏村就用過，同時憲法也給立法院武器，仍然可以依法聲請釋憲、提出不信任案，就看藍白選擇哪一條路！

民進黨立法院黨團表示，黨團51位成員團結一致，堅定支持行政院，守住憲法、守住國家、守住民主憲政的底線。（圖／翻攝自張雅琳臉書）

