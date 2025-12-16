卓榮泰不副署財劃法 牛煦庭嗆「行政獨裁」：請繼續表演！

立法院三讀通過《財劃法》後，行政院長卓榮泰15日表示不副署，引發爭議。立委牛煦庭兼國民黨發言人在臉書發文痛批，民進黨在歲末年終讓台灣迎來「自己詮釋憲法、自以為不副署就可以壓制國會的行政獨裁大禮包」，並以「賴皮一時爽，一直賴皮一直爽」諷刺賴清德政府。

立委牛煦庭。（圖／牛煦庭臉書）

牛煦庭指出，國會少數導致僵局難解，去年底民進黨嗆國民黨不敢倒閣後發動大罷免，但大罷免最後大完封，他認為這不外乎就是民進黨不認輸、下資源、出奧步、搞翻桌，最終被人民否決。他表示，當小市民以為執政黨會冷靜下來順應民意時，等來的卻依然是「造謠鬼扯扣帽子、情勒詐騙搞分化」的手段。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

針對民進黨再度嗆聲國民黨不敢倒閣，牛煦庭反擊稱「你免洗的行政院長要換真刀真槍戰兩次的國會多數，不要瞎掰好嗎」。他強調，稍微研讀憲法就知道不副署形同行政院長打臉總統，批評民進黨不要搞笑。牛煦庭強調，人民已經給大家答案，這社會不是民進黨說了算，但顯然民進黨沈醉在平行宇宙，那就繼續表演。

延伸閱讀

大罷免後政治僵局誰的錯？牛煦庭怒轟執政黨：一堆廉價謠言

小紅書遭封鎖1年 牛煦庭批：大砲打小鳥意識形態作祟

賴清德挺半導體赴美投資！國民黨怒轟：溫水煮青蛙、台灣剩什麼？