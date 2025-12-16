卓榮泰不副署財劃法 王金平直言「憲政危機」：這不是韓國瑜一個人能解決的

前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃舉辦《臺灣民主路－書法集》新書發表會，前立法院長王金平出席。陳祖傑攝



行政院長卓榮泰昨天宣布不副署藍白聯手通過的《財政收支劃分法》修正案，朝野對抗升級到憲政層次，前立法院長王金平今（12/16）天表示，《財劃法》到底違不違憲，現在各有各的想法與看法，「就讓社會大眾多提出一些意見，這個事情沉澱後，看怎麼設法解決。」他也直言，現在的確是憲政危機時刻，大家要用耐心化解僵局。

前立法院院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃舉辦《臺灣民主路－書法集》新書發表會，王金平出席活動前受訪，表示《財劃法》到底違不違憲，現在各有各的想法與看法，「就讓社會大眾多提出一些意見，這個事情沉澱後，看怎麼設法解決。」

至於卓榮泰批評韓國瑜無視憲法，王金平認為，大家沉澱一下再講，現在各說各話，莫衷一是，天天都在攻防。對於會不會建議韓國瑜出面協調？王金平回應，這不是韓國瑜一個人能夠解決的問題，韓也不能代表立法院針對政策跟他人協商討論、妥協，這是要經過立法院議決的事情，韓要根據議決結論對外發表意見。

媒體追問，會不會覺得韓國瑜控制不住黨團總召傅崐萁？王金平說，這是另外一件事，不能混在一起。看看各政黨立場怎樣，應該怎麼共同營造有一個憲政秩序，大家遵守憲政、各種規範，制定國家政策比較重要。媒體再問「你覺得問題在誰身上？」王金平則回，「我沒辦法講，我不知道。」

