卓榮泰不副署財劃法、若被倒閣是民主勳章 媒體人：照出藍白醜陋嘴臉

行政院長卓榮泰15日確定不副署立法院11月14日三讀的財劃法。卓榮泰也說，如果他被一個違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任案，將會是他畢生的民主勳章。資深媒體人詹凌瑀說，藍白鴨霸毀憲亂政，卻連「倒閣」都不敢？戳破國會擴權的紙老虎。

行政院長卓榮泰今（15）日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，確定不副署立法院11月14日三讀的財劃法。（圖／行政院提供）

詹凌瑀指出，卓榮泰針對《財劃法》修法創下憲政首例，宣布「不予副署」，這不僅是行政權面對立法權無限擴張的沈痛反擊，更是一面照妖鏡，徹底照出了藍白在野陣營「毀憲亂政」的醜陋嘴臉，以及「敢亂卻不敢負責」的政治怯懦。

詹凌瑀進一步表示，藍白兩黨仗著國會席次優勢，近來在立法院的表現只能用「蠻橫」與「鴨霸」來形容。此次《財劃法》的修法過程，完全無視民主程序應有的公開透明與實質討論。沒有經過委員會的詳細審查，無視行政部門對國家財政永續的警告，甚至在修法內容將造成高達數千億財政缺口、嚴重侵害行政權核心領域的情況下，依然強行三讀通過。

這已不再是正常的政黨攻防，而是赤裸裸的「多數暴力」。藍白陣營企圖透過修法掏空中央財政、架空行政權，將立法院變成太上皇機關。面對這種將國家發展推向懸崖的暴衝法案，行政院長拒絕副署，正是為了捍衛憲政秩序的最後一道防線，何錯之有？

詹凌瑀提到，可笑的是，當卓揆為了守護財政紀律而行使憲法賦予的職權時，藍白陣營竟反過來指控行政院「獨裁」、「違憲」。這種指控完全是做賊喊抓賊。

是誰先修法癱瘓了憲法法庭，讓司法權無法發揮定紛止爭的功能？是誰先封殺了覆議案，堵死了體制內的救濟管道？正是藍白兩黨。

詹凌瑀說，他們先是拆毀了憲政體制中的「煞車機制」，接著駕駛失控的修法列車橫衝直撞，如今行政院長被迫拉下最後的手煞車，他們卻反過來怪罪煞車的人？這種邏輯錯亂，正是毀憲亂政的鐵證。

卓榮泰院長此次的行動，展現了極高的政治高度與憲政擔當。他明確表示，如果不滿意行政院的決定，立法院大可依憲法提出「不信任案」（倒閣）。這是一記直球對決，直接考驗藍白的政治誠信。

然而，面對這張擺在眼前的「戰帖」，掌握國會絕對多數、動不動就喊著要教訓執政黨的藍白立委們，此刻卻突然安靜了。為什麼？因為他們不敢。

詹凌瑀說明，依據憲法增修條文，倒閣通過後，行政院長下台，同時得呈請總統解散立法院，進行國會全面改選。藍白陣營心知肚明，他們這一連串荒腔走板、只為政黨私利而犧牲國家利益的表現，早已引起廣大民意的反感。如果現在重新選舉，這群只會搞政治鬥爭的立委，極可能被憤怒的選民下架。

嘴上喊著捍衛民意，心裡想的卻是戀棧權位。 藍白兩黨一方面想透過惡法擴權、綁架行政院，另一方面又害怕面對最新的民意檢驗。這種「只想掌權、不想負責」、「敢亂政、怕選舉」的心態，徹底暴露了他們色厲內荏的本質。

詹凌瑀表示，卓榮泰院長的「不副署」，不僅是行政權的自衛，更是對國會多數暴力的一記當頭棒喝。藍白陣營若真認為自己代表民意、真認為行政院違憲，就請拿出勇氣提出倒閣，讓人民重新做主。如果連這點勇氣都沒有，就請停止你們那毀憲亂政的鬧劇，別再把台灣的未來當作你們政治分贓的籌碼。

