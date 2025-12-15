卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批不符憲政原則

卓榮泰宣布不副署財劃法修正案，蔣萬安批評，此舉已不符憲政原則，對各縣市衝擊巨大。（圖：蔣萬安臉書）

行政院長卓榮泰今天（15日）下午親上火線開記者會強調，這次財劃法修正案，有明顯違憲之處，因此行政院不予副署，如果立法院對行政院不副署有意見，可以對他提出不信任投票。台北市長蔣萬安表示，此舉已不符憲政原則，對各縣市衝擊巨大，呼籲行政院依憲法執行立法院三讀通過修法，不要惡意杯葛。

台北市議員楊植斗在總質詢指出，行政院不副署藍白修正版本財劃法，將導致台北市很多市政無法推動，台北市政府應該要有反制措施。蔣萬安表示，還是希望行政院依照憲法來執行立法院通過法案，不應該違法違憲在先，威脅說要倒閣、解散國會，此舉不符憲政原則，才符合台灣是個法治憲政國家。

廣告 廣告

蔣萬安在市政總質詢會後也表示，依照憲法的規定，還有憲政原理，行政院本來就應該要執行《財劃法》，現在如果行政院執意不執行，確實會對台北市造成嚴重的衝擊，因為原本議會也都有關注，後續如果多了442億分配稅款以後的各項建設。

蔣萬安說，但現在很顯然如果行政院不執行，我們不只沒有辦法依照《財劃法》修法分配到該有的統籌分配稅款以外，行政院已經修改了他們對一般補助款的計算公式改為審查制，所以我們還必須要再重新盤點未來相關的財源，以及後續推動的各項市政建設。