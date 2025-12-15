卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安：確實對北市嚴重衝擊

（中央社記者楊淑閔台北15日電）財劃法修法，行政院長卓榮泰今天下午宣布將不予副署。台北市長蔣萬安傍晚表示，確實會對台北市造成嚴重的衝擊，必須重新盤點相關財源及市政建設。

依據程序，立法院11月14日三讀的財政收支劃分法版本，最晚須於今天公告。不過，行政院長卓榮泰今天下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

台北市議會今天下午進行市政總質詢，會後蔣萬安接受媒體聯訪時說，依照憲法的規定及憲政原理，行政院本來就應該要執行，現在如果行政院執意不執行，確實會對台北市造成嚴重的衝擊。

他說，原本市議會也在關注後續北市若多了新台幣442億元的統籌分配稅款後的各項建設，現在行政院如果不執行，市府將沒辦法依財劃法修法分到該有的統籌分配稅款。

蔣萬安說，行政院也修改對一般性補助款的計算公式，改為審查制，未來很多要透過申請經各部會同意，市府才會有經費，很多計畫型補助款也被刪減，所以市府還必須再重新盤點未來相關財源以及市政建設。

稍早市政總質詢時，國民黨台北市議員楊植斗質疑不副署違憲。蔣萬安說，中央政府還是要正視立法院已三讀通過修法，以及行政院提覆議又被否決，就應執行相關法案，這才是一個憲政法治的國家；且財劃法對地方政府推動建設、充裕財源極有幫助，相信各縣市對修法是樂見的。

蔣萬安說，依照憲法已經三讀通過的修法，行政院就應該要執行，而不是透過違法違憲的方式，以行政院長不副署的做法來惡意杯葛，這不是全民所樂見。

他說，政院不執行，北市的捷運建設、社宅興建及市場改建等重大建設都會受影響，相信其他縣市也是如此。楊植斗問，若政院兩手一攤，嗆聲來倒閣。蔣萬安說，這樣不符合憲政原理。（編輯：蕭博文）1141215