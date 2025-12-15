卓榮泰不副署財劃法！ 藍白對策？ 釋憲.倒閣皆卡關

台北市 / 綜合報導

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法修法之後，在野黨又可能祭出哪些策略呢？目前以法律規定來看，首先是可以向憲法法庭聲請釋憲，但目前大法官只有8人，依照之前藍白修的「憲法訴訟法」，大法官人數不足。那第二條路是，是對行政院長提出「不信任案投票」，也就是所謂「倒閣」，門檻是全體立委2分之1以上同意，藍白席次相加是有超過的。但如果倒閣通過，行政院長必須辭職，但依法也得呈請總統「解散國會」，總統如果決定解散國會，那立委就要整屆重選，這對藍白可能是一項風險。目前立法院國民黨團表示「不會奉陪」；卓榮泰則表示，如果他被提不信任案，那會是民主勳章、護憲鬥士，他願意。

廣告 廣告

總統賴清德率隊走進會場，面對朝野關係緊張，昨(15)日舉辦國政茶敘，府方出席人員，包含賴總統、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安；受邀人員，包含行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲，還有立法院長韓國瑜也有受邀，但只有他婉拒出席，行政院長卓榮泰說：「總統邀請相關院會商，但遺憾韓院長無視憲法，今天公然拒絕總統邀請。」

似乎將矛頭直指國會，卓榮泰也在同一天下午開記者會，親自宣布針對立法院通過的財劃法修法，行政院不副署。創下我國憲政首例，而依照法律在野黨能做的回應有哪些，首先是聲請釋憲，但目前大法官人數只有8人，依照藍白日前修的憲訴法，大法官審理案件時至少需10人參與評議，作出違憲宣告時同意人數不得少於9人；另外，還有發動倒閣，行政院長卓榮泰說：「如果我被一個毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任，那將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲的鬥士。」

卓榮泰一句「我願意」，依法，倒閣是全體立委3分之1以上連署，對行政院長提出不信任案，若全體立委2分之1以上贊成，行政院長就必須在10天內提出辭職，並「得」同時呈請總統解散立法院。而總統經諮詢立法院長後，「得」宣告解散立法院，這個「得」是總統有權決定是否宣告。如果解散國會，立法院就要重新選舉，而目前立法院三黨不過半，藍白相加有多數席次，全面改選是否維持，將是風險。

我國憲政史上第一次，行政院長不副署「法律案」或是「預算案」，而非有往例的「人事案」。卓榮泰已明確表態，藍白如何回應，憲政僵局持續中。

原始連結







更多華視新聞報導

卓榮泰：不副署絕非行政權獨裁 立法院可提倒閣制衡

政院擬「不副署財劃法」！逼藍白倒閣？ 羅智強批「陽謀」：國民黨不奉陪

傳卓揆不執行新版「財劃法」？藍批土皇帝 綠：不滿可發動倒閣

