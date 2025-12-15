卓榮泰不副署財劃法 藍白怒批獨裁！綠力挺：若倒閣解散國會奉陪到底

行政院長卓榮泰認為《財劃法》再修正案有違憲之虞，宣布依《憲法》第37條不予副署修法條文。（鏡報鄒保祥）

針對藍白強推《財劃法》再修正案，行政院長卓榮泰認為有違憲、侵害行政權之虞，今（15日）正式宣布將依《憲法》第37條不予副署修法條文。國民黨立法院黨團痛批此舉是獨裁行為，「創下憲政史上最恐怖的惡例」，民進黨團則表態全力支持卓揆不副署的憲政決定。若藍白要對卓揆提出不信任案來反制，倒閣解散國會，民進黨團也絕對尊重，並奉陪到底。

立法院11月在爭議聲中通過《財劃法》再修正案，行政院認為新法恐加劇南北、城鄉差距與資源分配不均，且明年度中央恐將舉債5,638億元，超過法律規定舉債上限。行政院提出覆議後，被藍白以人數優勢封殺，卓揆今召開「捍衛憲政程序 行政院記者會」表示，為了停止惡法對國家的傷害，他將「不予副署」本次《財劃法》再修正案；卓揆強調，不副署不是行政獨裁，立法院仍有權提出不信任案。

卓揆不副署 國民黨團怎麼看？

國民黨團今晚間在臉書發文表示：「卓榮泰推大罷免2.0，打臉自己誓詞！賴政府獨裁化，不想要法案通通不執行！」直指卓揆不副署修法是赤裸裸的獨裁行為，創下憲政史上最恐怖的惡例。國民黨團強調，「中華民國不是賴清德個人解釋的憲法，更不是屬於卓榮泰的玩物，副署權不能變成太上皇否決權，否則等同於根本廢掉立法院的功能，讓賴清德個人遂行超級獨裁的皇帝！」

藍委王鴻薇稱，行政院必須接受並執行法案，但卓榮泰卻違反《憲法》，還自稱是憲法守門人；洪孟楷也控卓揆此舉是行政權公然挑戰憲政體制，否定國會民意，向台灣民主法治宣戰。

國民黨團砲轟卓榮泰獨裁。（翻攝自國民黨團直播）

同聲國民黨團 民眾黨團批綠獨裁

台灣民眾黨團也發文直指總統和閣揆以「不副署」「不公布」的方式，推翻國會依法三讀通過的法律，是對民主制度最嚴重的踐踏，痛批踐踏國會權力，「比獨裁者還獨裁的體制」，要求總統和行政院必須依法公布、副署國會通過的法律，並放話「此種毀壞民主憲政、踐踏法治原則、實施專制獨裁的行為，終將必須接受民意的懲罰與歷史的審判。」

綠營支持不副署 若藍白倒閣解散國會也奉陪

民進黨團則召開記者會，表態全力支持行政院長行使《憲法》第37條所賦予的副署權，對於有違憲疑慮、牴觸國家利益、背離國民意志的法案，做出不副署的憲政決定。他們強調，當行政院長基於憲法忠誠義務，認定國會通過的法案有違憲或損及國家利益時，行使不副署權力，不僅合憲合法，更是對民主憲政的必要守護。

民進黨團表態支持卓揆依法不副署。（翻攝自民進黨團臉書）

黨團幹事長鍾佳濱指出，過去也有不副署的例子，這次並非首例。本次行政院的決定，是針對法律案公布所做出的慎重判斷，展現憲政分際與責任政治。卓榮泰今在記者會上表示，如果立法院對不副署的決定有意見，可以對他提出不信任案，鍾佳濱表示，若國會通過不信任案，行政院長必須辭職，總統也將依法解散國會，他們絕對尊重、也奉陪到底；副幹事長沈伯洋也說，藍白一直說自己有60%的民意，要求行政院副署，但假如今天立法院修法要裁撤所有部會，難道行政院也要全部副署？質疑藍白不經任何討論、協商就直接表決通過的法案，是否代表真正的民意，強調要經過正當程序討論才是正常的立法。

