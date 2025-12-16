卓榮泰不副署財劃法 藍黨團避談倒閣：續推民生法案

羅智強指國民黨團將續推民生法案。資料照 李政龍攝



行政院長卓榮泰不副署立法院財政收支劃分法再修正案，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（16日）表示，不會因為總統賴清德、卓榮泰違憲有任何退卻，會加緊推出各項民生、福國利民法案。

依據程序，立法院11月14日三讀通過修正的財劃法，最晚須於12月15日公告。不過，行政院長卓榮泰在15日舉行「捍衛憲政秩序」記者會中表示，這版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論的民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

羅智強今受訪表示，賴總統的憲政智慧已到了「外星人等級」，從來沒聽過全世界在野獨裁這個名詞，請問賴總統立法院通過的法律不副署、不執行，沒有立法院平衡，那叫行政獨裁，全世界只有行政權有獨裁的可能性；他表示，不會因為賴清德、卓榮泰違憲有任何退卻，會加緊推出各項民生、福國利民法案。

羅說，從賴總統以便當會取代國會，就已經登基了，現在是清德宗元年。是否提出倒閣，羅智強說，卓榮泰已經被搞成像菜瓜布一樣，換掉一個卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰，這是賴總統的陽謀，犧牲一個菜瓜布，然後宣布解散國會，60天的重選期，就可以當土皇帝60天，最後換新的行政院長上來。

