卓榮泰不副署財劃法 賴清德：不是為政黨利益「而是為子孫未來」

總統賴清德支持卓榮泰不副署《財劃法》 的決定。 資料照片：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰日前決定不予副署《財政收支劃分法》，引發藍白批評。對此，總統暨民進黨主席賴清德今（17）日表示，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作。他並說，當前情勢需要全體黨公職支持，這並非為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來，大家一起堅守憲政底線。

民進黨今下午召開中常會，賴清德在會中致詞表示，他要再次強調，國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平。

賴清德批評，藍白政黨過去一年多來主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，透過強推《財政收支劃分法》、反年金改革、《國籍法》、《離島建設條例》等濫權修法，弱化中央政府財政與國家防衛實力。他說，不論是執政團隊提出覆議、釋憲，或是由他召集的院際協調及國政茶敘，就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案，團結捍衛國家、守護人民。

賴清德指出，令人遺憾的是，行政院對於有爭議的法案提出覆議，立法院的藍白在野聯盟，仍不願意實質審議，立即強行表決；藍白更強修《憲法訴訟法》，直接凍結憲法法庭運作，讓權力分立的制度搖搖欲墜。

賴清德說明，台灣是民主憲政國家，也是憲法優位的國家，各憲政機關都應在合憲基礎下，團結合作推動國政，確保國家的民主體制永續發展。他說，民進黨承繼許多民主前輩的信念，不讓辛苦建立起的民主憲政受到破壞，不能夠讓改革走回頭路，他與執政團隊必須全力維護憲政體制、守護國家、保護人民。

賴清德指出，對於在野黨強行通過的《財劃法》版本，行政院長依據憲法賦予的權力「不予副署」，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作，通過對國家最有利的政策與法案。

賴清德表示，當前的憲政情勢，非常需要全體黨公職全力支持，並協助用各種方式，清晰簡要地對國人說明，執政團隊是為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定。他說，這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來，大家一起堅守憲政底線，守護珍愛的日常生活。

