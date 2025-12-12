卓榮泰不副署財劃法？郭正亮爆嚴重下場：怎有人執政成這樣

立法院今（12）日在藍白人數優勢下，三讀通過公教人員退休年金制度修正案，確定停砍退休公教人員所得替代率。另外財劃法提出覆議案遭否決後，依法最晚須於15日公告。 民進黨主席賴清德邀黨籍立委便當會，針對財劃法是否「不副署」或是「副署之後不執行」，決議交由行政部門做出最終決斷。前立委郭正亮表示，若覆議會輸，又不執行，那台灣不就整個癱瘓了，怎麼有人執政成這樣。他甚至質疑，這等於宣布行政院可以選擇性執法，這多嚴重啊。

郭正亮今(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，現在比較大的問題是，現在立法院三讀通過的法案，剛傳出行政院不要副署，依憲法規定， 10天內要覆議，若覆議，就回到立法院。立法院就要全體委員過半，再否決，你就沒路了，你一定要接受，不然就辭職。綠委吳思瑤說，卓榮泰不會副署；這是不是要讓卓榮泰就這樣順勢下台了？主持人錢怡君表示，有可能，他今天也沒來。

郭正亮接著表示，如果人家覆議之後，你不接受，那就會造成一個狀況，最近深綠學者李忠憲有一篇文章提及，立法院三讀通過之後，你覆議也輸了，你不要執行，可以這樣嗎？若是這樣，那公務員怎麼辦？這等於宣布行政院可以選擇性執法，這多嚴重啊。

郭正亮指出，公務員能這樣嗎？選擇性執法，會被人家告瀆職，還會去行政院求救濟，監察院也會彈劾你，公務員敢嗎？不可能。所以李忠憲蠻有良心的，他說，法律如果沒有強制力，而是選擇題，那台灣就會回到人治時代。

郭正亮點出，這不是折衷，這是毀滅法治，所以真正的問題在於，你要到憲政法庭釋憲，結果現在人數不夠，藍白也講出折衷方案，政黨比例，總統賴清德不願意，所以卡住了。大法官也不願補提名，補提名就按照政黨比例，但他不要，結果現在憲法法庭沒辦法，覆議會輸，又不執行，那台灣不就整個癱瘓了，怎麼有人執政成這樣。

郭正亮更表示，你還要說在野黨不對，都搞一些老百姓不支持的法案。但這就是憲法，什麼叫人民不支持？民進黨在蔡英文8年執政，有人做過統計，立法院不合意的法案超過9成，都是硬表決的，就是輾壓的，那時還不是法案照樣執行，現在就不行，哪有人這樣搞的 。

