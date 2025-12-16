卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠

立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

卓榮泰15日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，表示立法院對於財劃法覆議案不安排政院說明、拒絕溝通，且直接否決再次討論機會，令人感到遺憾與痛心。他強調，加上政院提出的財劃法版本也無法排入審查，政院找出憲政救濟的各種可能，僅剩不副署這一途徑。卓榮泰並表示，如果立法院對政院不副署的決定有意見，可依照憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。

廣告 廣告

總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

郭正亮認為這已經不是立法院與行政院的鬥爭，表示卓榮泰不副署就是違憲，他沒有這個權力，絕對下台定了，搞到最後眾矢之的、看能撐多久。郭正亮也篤定地預測，藍白接下來將會狠砍預算，用砍預算來報復也是剛好。

郭正亮指出，國民黨一定非常火大，各部會預算都會一起砍，且預算一旦被砍就不可能恢復，想著法律都不遵守、也不讓你有預算。他直言一切絕對是憲法災難，批評「你這個就是自己找死」。

對於民進黨可能操作成讓大家去怪立法院的說法，郭正亮回應這已經不可能，因為民進黨本來有罷免這招，但最後32：0的結果，已經沒招了。他也說第一次看到總統出面罵在野黨立委，表情全寫在臉上，明明知道會使僵局更難解，表示不知道民進黨在想什麼，「受制於一個鬥雞總統」。

延伸閱讀

管碧玲：總預算卡關「零溺斃」計劃喊停 智慧海灘系統恐成泡影

卓榮泰：財劃法讓明年總預算編不出來 衝擊TPASS

軍警消加薪未編列總預算內 民眾黨團提案延會協商