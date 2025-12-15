卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲讓憲法法庭運作解紛爭
（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）立法院11月14日三讀的財劃法版本，依程序最晚須於今天公告。不過，行政院長卓榮泰下午表示，將依據憲法不予副署；高雄市長陳其邁表示，應讓憲法法庭儘快恢復運作，化解朝野爭議。
陳其邁今天向中央社記者回應表示，面對朝野僵局，朝野政黨都應在憲政架構下，盡力溝通尋求共識，解決方向需要符合台灣的憲政體制及民主機制。
陳其邁說，這個爭議起因在於立法院修正憲訴法，憲法法庭被實質凍結，導致朝野爭議無法解決，這是最大癥結，「我想最重要的是，應讓憲法法庭儘快恢復運作，化解朝野爭議。」
陳其邁指出，民眾期待重大建設及民生法案要能繼續推進，同時強化國防保護自己，立法過程不要造成台灣空轉、內耗。
此外，民進黨立委邱議瑩今天也透過新聞稿表示，藍白癱瘓憲法法庭，甚至修惡法，讓國家財政、公平正義受到非常大的挑戰及威脅；她支持行政院提出相對應做法，希望能夠維持國家憲政秩序，把國家導入正軌。
民進黨立委賴瑞隆今天召開記者會表示，藍白惡修財劃法造成重大爭議，此惡法重北輕南、重藍輕綠，將重創高雄建設；他並指出，在多項憲政手段幾近用盡後，全力支持行政院以「不副署」等各方案阻止惡法上路。（編輯：陳仁華）1141215
