卓榮泰不副署財劃法 陳其邁：盡速讓憲法法庭順利運作、化解朝野紛爭

陳其邁表示，希望在野黨或立法院能盡速讓憲法法庭順利運作，化解朝野紛爭。（圖／報系資料庫）

行政院長卓榮泰15日宣布，依《憲法》決定不副署《財劃法》，創下憲政首例。高雄市長陳其邁今（16）日受訪時表示，現在最大的問題是在於憲法法庭被實質凍結，導致許多朝野爭議無法透過憲法法庭進行調節或解決紛爭，進而造成目前的憲政僵局。因此，他希望在野黨或立法院能盡速讓憲法法庭順利運作，化解朝野紛爭。

陳其邁指出，朝野對於不同政策有時候意見當然會不一樣，但都必須在憲政的框架下進行協商或討論，甚至進行紛爭的解決。希望未來處理包括財劃法、年改等議題，也能遵循民主機制跟合憲狀況來進行。

陳其邁提到，現在最大的問題是在於憲法法庭被實質凍結，導致許多朝野爭議無法透過憲法法庭進行調節或解決紛爭，進而造成目前的憲政僵局。

陳其邁說，民眾期待不管是重大民生建設、福國利民的法案，甚至是強化國家安全相關的重大政策能順利推行。因此，他建議立法院就《憲法訴訟法》或整個憲法法庭的運作盡速恢復，化解相關爭議。

陳其邁指出，現在面臨行政院不副署、在野黨又不推動倒閣的憲政僵局，這並不是民眾樂意見到的。

陳其邁表示，希望在野黨或立法院能盡速讓憲法法庭順利運作，化解朝野紛爭。

