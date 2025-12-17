卓榮泰不副署財劃法 陳時中：違法要怎麼簽

▲陳時中表示不副署《財劃法》，其實更精確應該是說沒辦法副署，副署就違反《公債法》，簽了就違法要怎麼簽。（圖／記者陳威叡攝，2025.12.17）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，引發在野群起反彈砲轟獨裁，對此行政院政委陳時中今（17）日表示，不副署《財劃法》其實更精確應該是說沒辦法副署，副署就違反《公債法》，這是不得已的選擇，「你拿一個東西叫我簽，那個簽了就是違法，我怎麼簽？」

陳時中今日向記者說明行政院會明日將通過社會安全法2.0，規劃5年共編列819億元，如今卓榮泰不副署《財劃法》，導致朝野關係緊張，現今中央政府總預算仍躺在立法院無法付委審查，明年許多新興計畫恐卡關。

陳時中說明，不副署《財劃法》其實更精確應該是說沒辦法副署，副署就違反《公債法》，所以這是不得已的選擇，「你拿一個東西叫我簽，那個簽了就是違法，我怎麼簽？」簡單講就是這樣，所以是不得已的一個選擇。

陳時中也坦言手中很多計畫都可能會被卡，包括生育給付加補助至10萬等政策，喊話藍白盼理性「人民第一」。

