卓榮泰不副署財劃法 4.2萬人網路投票表態結果驚人

財劃法2024年底修法，釋出部分中央財源給地方，但因公式爭議，在野於今年11月14日再度修法三讀。行政院長卓榮泰決定不副署《財政收支劃分法》，並喊話若立法院對行政院不副署決定有意見，立法院可以依照憲法增修條文規定，對行政院長提出不信任投票來制衡。入口網站「Yahoo奇摩」針對「卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，你的看法是？」進行網路投票，截至今天(21日)早上，有56.4%的網友表示不贊成。

入口網站「Yahoo奇摩」16日起至今天(21日)，針對「卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，你的看法是？」進行網路投票，截至今天早上6時30分，已有4.24萬人參與投票，結果顯示，52.0%的網友表示完全不贊成、4.4%的網友表示不太贊成；16.5%表示非常贊成、4.3%表示還算贊成；12.3%不知道／沒意見。

另外，該民調也問到「民進黨指出，在野不認同可以對行政院長提出不信任案（倒閣），你的看法是？」結果顯示，28.2%表示非常贊成、8.8%表示還算贊成；8.2%表示不太贊成、40.9%表示完全不贊成；13.9%不知道／沒意見。

網友留言表示，「少數要服從多數，一直都是民主政治的遊戲規則，不能因為不如個人的意思，就全部推翻，那要選舉做什麼？」、「如果總統也一起重選，絕對贊成」、「軍購案1.25兆，不副署」、「亮哥說過，倒閣是掉入綠色黨的圈套，即使國會重選，藍白還是過半，換了卓榮泰，繼續不副署，一年之後又可以搞罷免，然後不斷循環到2028嗎？台灣有時間空轉喔？！」

