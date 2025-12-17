卓榮泰不副署還沒完？政院再修補助辦法 苗栗縣財政壓力暴增

中央大幅扣減計畫性補助款，苗栗縣政府須自籌5億元因應。（謝明俊攝）

繼行政院長卓榮泰公開宣布不副署財劃法修正案後，行政院再出招，修訂《中央對直轄市及縣（市）補助辦法》，大幅改變補助款運作機制，調降對地方的補助比率與額度，部分延續性計畫甚至全數停止補助，致苗栗縣自籌款及配合款額度大幅增加。苗栗縣政府指出，此舉造成地方政府在政策推動、預算編列與人力運用上面臨高度不確定性，衝擊苗栗縣財政運作穩定性。

縣府指出，115年度即將開始，多數中央補助項目仍懸遲未決，為確保各項建設與服務不中斷，縣府從今年12月初開始全面盤整中央115年補助計畫核列情形，針對補助減少或不予補助但仍須辦理的計畫，縣府優先籌措財源，責成相關單位儘速完備預算，以確保縣政推動不受影響。

經縣府主計處邀集各局處盤整，共約5.03億元急須改由縣款支應項目，包含原民地區建設、學校午餐採用國產可溯源食材、漁港設施建設改善及港區淤砂疏浚、豬瘟防疫、遊蕩犬及寵物管理、路口監視器、警消車輛汰購、傳染病及醫療保健、污染防治潔淨海洋、優質公廁及美質環境等延續性計畫，影響範圍涵括教育、原民、農業發展、公共建設工程、環境保護、社會安全、醫療衛生及環境保護等面向。其中包括1千9百萬元人事費用。

縣府強調，苗栗縣政府受財政控管，並無舉債空間，面對財劃法與補助辦法修正實施過渡期，115年補助機制尚未明朗，縣府願意承擔並接受挑戰，仍秉持各項建設與服務不打折原則，積極籌措財源，持續推動讓縣民有感的福利政策及建設，達成「苗栗願景˙前程似錦」的政策目標。

