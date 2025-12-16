卓榮泰不副署鬧僵局 牛煦庭：何必幫解套

▲國民黨發言人牛煦庭說，趁機讓大家看看民進黨荒唐。（圖／翻攝自中廣新聞網）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨天主持國政茶敘，會後行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，引爆在野怒火。對此，國民黨立委牛煦庭今（16）日認為，民進黨已經沒招了，不用擔心他們要幹嘛，在野黨照本來的節奏走就對了，直言民進黨就是坐在那邊哇哇大哭的巨嬰，在野何必急著幫他解套？現在是最好時機讓民眾看看這政府多荒唐。

牛煦庭今天接受千秋萬事節目訪問，他直言，民進黨一直嗆國民黨不敢倒閣，但倒閣的背後就是「免洗的行政院長換真刀真槍的國會」，對民進黨而言是無本生意，賴總統換人沒有成本，也不需要經過國會同意，就開始無限倒閣就好，這也顯示民進黨真的沒步了，下象棋被關廁所，逼到牆角怎麼走都死，才說要重新下一盤。

牛煦庭說，民進黨已經沒招了，連行政院長卓榮泰都跳出來說要當憲法的守護者，到底憑什麼？憲法明文規定，行政院提出的覆議案若被否決，政院即應接受立院之決議，現在政院說不接受、不執行，就是違憲了。社會正在見證這一齣荒唐的戲碼，「不用擔心他們要幹嘛，在野黨照本來的節奏走就對了」。



對於民眾黨主席黃國昌表示，不排除上街抗議。牛煦庭表示，當然可以思考，但短時間內大家也應該注意到這就是一面照妖鏡，民進黨就是坐在那邊哇哇大哭的巨嬰，在野何必急著幫他解套？在野黨不是不做事，應該謀定而後動，且現在是最好時機讓民眾看看這政府多荒唐。



牛煦庭說，昨天黨團也有在討論，立法院一定會照推法案，副署或不副署你家的事，代表民意行使職權是立委的工作，在野黨照常工作就愈顯得執政黨荒唐，這也是方法。另一軸線是學術界怎麼看、社會大眾在想什麼，但凡有法學素養的人都知道這是很荒唐的事，該說點什麼吧？



牛煦庭也說，連民進黨團總召柯建銘都反對不副署了，因為照賴卓毀憲亂政的做法，以後也不用有國會，沒國會柯建銘就沒用了，「憲法自助餐不是這樣吃的吧！吃相太難看，大家只會笑他沒招了！」

