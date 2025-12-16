卓榮泰不副署 他轟藍綠學者：幫閒大於學術

▲卓榮泰表示若自己被毀憲亂政政黨提出倒閣不信任案，那將是畢生的民主勳章。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰昨日宣布不副署《財劃法》，強調政院窮盡各種救濟只剩這一途，對此隸屬新潮流的國防安全研究院前執行長李文忠今（16）日表示，認為這是台灣憲政發展史上悲涼令人沈重的一天，當然《憲法增修條文》留下行政院長副署權的縫隙，行政院走頭無路，但自己實在無法像某些親綠法政學者講出合憲護憲的話，至於某些親藍法政學者義正辭嚴撻伐，但對前途違憲違法及癱瘓憲法法庭視而不見，「這兩種學者講的是立場大於憲政，做的是幫閒大於學術」。

李文忠表示，卓榮泰宣布不副署《財劃法》反制立法院，這是台灣憲政發展史上悲涼令人沈重的一天。一年半來，朝野惡鬥不止，每況愈上，先是在野以國會多數通過許多違憲違法的法案，幾乎都被憲法法庭裁定為違憲，而大罷免後在野黨繼續惡搞，通過種種違憲違法的法案，以《財劃法》為例，直接違反《公債法》舉債上限。

李文忠說，本來依《憲法》權力分立的原則，行政立法爭議可由憲法法庭釋憲解決，在野黨因釋憲不合己意，直接癱瘓憲法法庭，這是前所未見的變局，其它憲政機關包括總統及四院如漠視束手，無疑是對憲政發展嚴重昀斲傷，這是民進黨政府不得不然的原因。

李文忠提及，目前困難在依現行《憲法》面對行政立法僵局，有提請覆議、申請釋憲、被動解散國會三條途徑，保守的解釋別無他途，當然《憲法增修條文》留下行政院長副署權的縫隙，行政院也是走頭無路，但自己實在無法像某些親綠法政學者講出合憲護憲的話，至於某些親藍法政學者義正辭嚴，大加撻伐，但對前途違憲違法及癱瘓憲法法庭視而不見，這兩種學者講的是立場大於憲政，做的是幫閒大於學術。

最後李文忠表示，這樣發展下去的结果是惡鬥升級，憲政下堕，然後是總預算、1.25兆國防特别預算堪慮。朝野都振振有辭，傷害的是民主憲政及台灣，「要如此下去嗎？」

