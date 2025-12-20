卓榮泰不副署！傳中國憂國防預算、國安修法 急找翁曉玲、陳玉珍等藍委

記者陳思妤／台北報導

美國政府加強挺台力道，宣布逾3500億台幣對台軍售，美國總統川普更正式簽署《國防授權法案》，而行政院長卓榮泰也以「不副署」強硬回擊藍白再修惡的《財劃法》。根據《自由時報》報導，這引起中國憂慮，為了確保對台工作「沒有意外」，利用廈門台商協會成立33週年之際，積極接觸國民黨立委赴中國，希望擋下國防特別預算，而國民黨立委陳玉珍、林思銘都已抵達廈門，同黨的立委翁曉玲則在今天搭機前往中國。

廣告 廣告

總統賴清德宣布，預計在2026年至2033年，投入1.25兆經費，打造「台灣之盾」，並引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主，壯大國防產業。

美國政府也就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元（約3524.64億元台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

此外，川普更在美東時間12月18日正式簽署《國防授權法案》，授權2026年度對台軍援最高可達10億美元（約新台幣315億元），並要在2026年3月1日前啟動和台灣無人系統及反無人系統聯合開發跟生產的計畫。

美國加強挺台力道讓中國外交部、國台辦等多次跳腳喊堅決反對，更重申台灣問題是中國核心利益中的核心，中美之間不可逾越的紅線，再加上卓榮泰「不副署」藍白挾著人數優勢通過的《財劃法》，台灣情勢引起關注。根據《自由時報》報導，有台商指出，中國擔憂無法掌握台灣情勢變化，包括1.25兆國防預算以及相關國安法修法等，因此積極想找藍委溝通，利用廈門台商協會33週年之際邀請國民黨立委赴廈門。

《自由時報》報導也指出，陳玉珍和林思銘在昨天就已經到達廈門，而林思銘說自己是受到廈門台商協會邀請參加慶典，是正當的活動。翁曉玲則在今天飛往廈門，但她表示，只是去開會，是去參加台商協會活動，至於是否有其他同黨立委一起前往，還有會不會跟中國官員見面，翁曉玲都說不曉得。不過，藍委葉元之也被發現跟翁曉鈴搭乘了同一班航班，但對於此行目的，他聲稱「不曉得」。

更多三立新聞網報導

憲訴法宣告違憲！藍白痛罵大法官「憲法之恥」：親手把憲法法庭拆了

憲訴法宣告違憲！翁曉玲瞎扯「沒必要遵守」：台灣進入納粹時代

曾教過張惇涵！補教名師喊「我感到很驕傲」 網挖黃國昌老師反應成對比

電爆王鴻薇、翁曉玲！網封張惇涵「政院新戰神」 整理6大超狂回應讚爆

