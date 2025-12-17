卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久

針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。

卓榮泰不副署財劃法修正案引發爭議（攝自中天新聞）

鈕則勳進一步表示，所謂的「軟硬兼施」，在「硬」的部分，就是卓榮泰不副署而且搭配社群祭出哀兵策略要鞏固基本盤，並嗆在野可以來倒閣，至於在「軟」的部分，就是賴清德邀韓國瑜喝茶，遭韓國瑜婉拒的情況下，讓賴清德又有「相駡本』，進一步又強硬發函給韓國瑜擺出姿態，想建構「護憲」形象，並加碼K在野違法亂紀、在野獨裁。

廣告 廣告

面對綠營整套縝密的戰略，鈕則勳提出反擊策略，首先針對不副署的憲法疑慮，藍營大咖應共同發表聲明，提出合理正當的論述，以正視聽。其次，藍軍也應該與民眾黨建構出一個在野聯盟「護憲聲明」，因為在野黨不和執政黨爭「守護憲法憲政」的主流詮釋權，那綠軍就穩佔上風了。另外，野聯盟也應強力動員進行「護憲遊行」，更可以結合12月25日行憲紀念日動員上街。

文化大學廣告系專任教授鈕則勳（攝自鈕則勳臉書）

鈕則勳表示，在野也可不審查中央政府總預算作為籌碼與綠軍持續博弈，看誰能撐得久，若當這個憲政僵局彼此都無法忍受，執政或在野黨也都沒有辦法透過一己之力解決這個僵局的時候，或許就有可能重開協商談判！那個時候藍軍也就可以明白的判斷賴卓「梭哈」真正的目的與底線何在，順勢解決僵局的機會才高。

延伸閱讀

行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關

賴清德興辦社宅13萬戶政見牛步！ 牛煦庭促改革TOD增縣市政府誘因

朝野對立再升溫！停砍公教年金案 卓榮泰：直接不副署