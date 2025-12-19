卓榮泰不副署 李來希：是在懲罰在野黨還是教訓人民？

行政院長卓榮泰決定不副署《財劃法》和年金改革案，朝野陷入僵局。全國公務人員協會前理事長李來希表示，不接受、不公布、不副署、不施行國會通過的法案，究竟是在懲罰在野黨還是教訓人民？

李來希18日在臉書貼文表示，不合作運動本是在野黨或是公民對抗執政者的作為，來到台灣卻成了執政者對抗在野政黨的手段，成了耍賴的工具，真是乾坤易了位。

李來希接著表示，不接受、不公布、不副署、不施行國會通過的法案，究竟是在懲罰在野黨還是教訓人民？還是順我者昌，逆我者亡的具體表現？

李來希日前騎車自摔，他也透露近況，清晨街頭散步找飯吃，台北人口聚集，不愁找不到餐館，生活機能齊全，養傷獨居生活不成問題。

網友留言表示，「理事長好好保重，早日康復」、「見證號稱民主進步的黨，原來是這樣天下大笑話」、、「砍年金合憲，停砍年金違憲？！扣薪合法，停止扣薪違法？！天底下有這種邏輯道理嗎？」「接下來怎麽辦？執政黨不接受、不公布、不副署、不執行」。

