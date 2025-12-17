卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統

行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」

賴清德、卓榮泰。（圖／中天新聞）

林濁水指出，「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之，但總統得依照本憲法第五十七條之規定辦理。」依57條，行政院要制衡立法院有提覆議之權；如今捨覆議，而以行使「不副署權」阻擋總統履行公布的憲法義務，因此，行政院長成了太上總統。

林濁水早先也提到，憲法清楚規定，不副署是用來制衡總統的，沒提到可以用來制衡國會。他認為，國會惡搞，行政院依惡法行政，國家遭大殃。選擇擇性執法固然「不對」，但是無奈之下，總以比用不副署之名行比美國總統否決權還威的「超級否決」之實和讓國家遭大殃都好得多。

林濁水。（圖／臉書）

林濁水說，不副署固然超威，但本質上是既當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，肯定對自己也不好。稍不謹慎，大罷免殷鑑在前。精準罷免「傅崐萁們」本來一直獲選區選民支持，一得意忘形升高為殺無赦的大罷免，结果是被多數民意痛擊，至今傷重未癒。

