卓榮泰不副署 綠營大老：恐引發更大反彈

▲行政院長卓榮泰親上火線宣布不副署《財劃法》修法。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。前立委林濁水說，不副署是行政院長對付總統的武器，現在卻拿來對付立法院，行政院要一次挑戰兩個老闆。

林濁水在臉書表示，行政院不副署並不只是「合法權力」，而是《憲法》所賦予的「合憲權力」，但《憲法》條文清楚規定，副署權的設計目的在於制衡總統，並未提及可用來制衡國會。他指出，若國會惡搞立法、行政院依惡法行政，國家將遭受重大傷害；在此情況下，選擇性執法固然不對，但仍比以不副署之名行使實質「超級否決」，或讓國家遭殃來得相對可控。

林濁水進一步指出，不副署權力雖然極為強勢，但執政者若加碼政治對立，將推升惡意螺旋，對自身執政同樣不利。他提醒，政治風險並未消失，大罷免的前例仍在，稍有不慎便可能引發更大反彈，當權者不應低估其後果。

林濁水也指出，舊《憲法》規定副署權，是在行政院取得國會信任的前提下，用以制衡總統；新《憲法》雖取消國會同意閣揆，但新增倒閣權，使閣揆權力正當性同時來自總統與國會。

林濁水認為，若以副署權制衡總統，其正當性仍源於國會；但若在國會亂政情況下，首創世界先例，反以副署權制衡國會，正當性來源是否轉為總統，便成關鍵問題。他質疑，若不副署國會法案應由總統發動，行政院是否根本無自行決定權。他也感嘆，近20個月來政黨角力不斷，憲政亂象愈發混亂，方向令人難以辨識。

