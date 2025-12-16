卓榮泰不副署 葉元之揭他心機：讓政院揹鍋

▲國民黨立委葉元之說，如果總統賴清德覺得立法院通過的法律，那就不要公布。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰創憲政首例，不副署立法院三讀通過的《財劃法》。對此，國民黨立委葉元之認為，如果總統賴清德覺得立法院通過的法律，他不要執行的話，那就不要公布。就是他不想自己違憲，怕幾年後罵名是他自己揹，所以要卓榮泰不副署。

葉元之昨天在《大新聞大爆卦》節目感嘆，卓榮泰不用那麼悲壯，不知道那張黑白照是PO給誰看的？可能是給賴清德看的，明明是你賴清德自己想要毀憲，作歷史的罪人，現在有很多公法學者因為都跟民進黨比較好，沒有良心、不敢講話，都沒有學者出來打臉民進黨隨便亂解釋憲法。但若干年後等民進黨下台了，總是會有人出來講說，民進黨賴卓體制這段時間就是在亂搞。

廣告 廣告

葉元之強調，可是賴自己不想幾年後背負罵名，不然他也可以直接不要公布法律？哪有說總統公布，叫行政院不要副署的？去看憲法第37條，講到副署，是規範在憲法裡「總統」那一章，會先講總統的權力，然後講總統實施那個權力之後的附加條件。如總統要依法公布法律，要行政院副署，如果行政院長沒有完成副署，這是在打臉總統「雖然你公布了，但是我不理你，這樣行政院長要下台！」

葉元之直言，憲法是很清楚有邏輯跟法理的，如果賴清德覺得立法院通過的法律，他不要執行的話，那就不要公布！旁邊前立委郭正亮指出，這在歷史上只發生過一次，郝柏村不副署人事案。葉元之表示，為什麼賴清德不敢不公布？就是他不想自己違憲，怕幾年後罵名是他自己揹，所以就跟卓榮泰說「不然你擋一下好不好？你的榮華富貴也是朕給你的，必要時為朕承擔一下會怎麼樣？」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

憲政對峙恐拖到2028？他示警「倒閣也難化解」：還有1案恐不副署

財劃法不副署掀攻防！他揭賴清德談話3重點：非政治立場對決

卓榮泰不副署還換黑白照！柯志恩酸：破壞憲政制度 快和曹錕齊名