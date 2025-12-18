卓榮泰不副署 藍營批賴清德「清德宗」：反制作為準備好就會出手

國民黨18日舉行「清德宗變法－君主立憲」記者會，右起發言人江怡臻、台北大學公共行政暨政策學系劉嘉薇教授及葉慶元律師。(記者叢昌瑾攝)

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院長卓榮泰拒絕副署總統公告立法院三讀通過的「財政收支劃分法」修正案，國民黨今日上午召開「『清德宗』變法—君主立憲」記者會，與會學者、律師異口同聲用「清德宗」諷刺賴清德總統違憲，泰鼎法律事務所主持律師葉慶元表示，今天國家元首竟有權力審核立法院通過的法律並決定公不公布，真就如同清朝光緒皇帝所頒布的憲法規定，「未奉詔令批准頒布者不能見諸實行」，這就是被外界稱為「清德宗」的賴清德現在所想的事情。

關於民眾黨主席黃國昌說，已經與國民黨主席鄭麗文討論反制作為，媒體詢問藍、白兩黨是否可能走上街頭？國民黨發言人江怡臻只說，國民黨會謀定而後動，準備好就會出手。

葉慶元指出，台灣正在陷入憲政僵局，行政院長拒絕副署，總統不公布財劃法，明顯違憲，由於賴清德總統拒絕尊重立法院的多數民意，並且提出公正法律人士擔任大法官，才會導致目前憲法法庭停擺，但根據憲法第72條規定，立法院通過法律案後，總統應於收到10日內公布，同時憲法增修條文第3條規定，行政院如果認為法律窒礙難行，可以向立法院提出覆議，若遭立法院否決，行政院長應即接受，沒有不副署的空間，而且這兩項規定也與倒閣無關，如果更換行政院長後，還是不副署，總統也還是不公布法律怎麼辦？所以倒不倒閣與行政院長副署問題完全無關，而是卓揆與賴清德兩人在唱違憲雙簧。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，卓揆不副署，這是不應該發生的事情，因為憲法增修條文明文規定，覆議遭否決後，行政院長應即接受，完全沒有不副署的空間，過去民進黨政府也曾經考慮過不副署，但最後沒有如此做，原因就是不能做，至於憲法法庭無法運作的問題，賴清德總統應該提名大法官人選才能解決爭議。

劉嘉薇說，藍、白兩黨擁有多數民意，卻被「清德宗」操作，不符民主多數決的常態，也凸顯賴政府知法玩法、「鬼打牆」，如果卓揆拒絕副署，就應自己辭職，賴清德也不應該再任命卓揆，否則學校教授憲法的老師們都不知道該如何再教下去了。

江怡臻表示，現在討論不副署、倒閣問題，說穿了只是民進黨操作的口水仗，民進黨不副署、不公布、不執行的「新三步政策」，全部都是兼任民進黨主席的賴清德一人所操控，綠營把不副署與倒閣問題混為一談，只是硬推一個「免洗筷」的行政院長出來背鍋，她為卓揆感到委屈，因為卓揆遇到一位「政治渣男」賴清德，還要為賴清德這一位「民主刺客」葬送台灣多年的民主。

