卓榮泰不副署、藍白敢倒閣？林濁水斷言結局

▲行政院長卓榮泰15宣布不副署《財劃法》修正案，引發藍白氣得跳腳。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布，不副署《財劃法》修正案，並以強烈措辭說明立場，若立法院認為行政院無法推動政務，可以依法行使權力，提出不信任案，他更稱「國會毀憲亂政，若被倒閣，是我畢生民主勳章」。對此，前立委林濁水分析，在藍白從利益計算出發之下，卓榮泰賭上烏紗帽要領「民主勳章」，這願望應該是實現不了。

林濁水表示，卓榮泰院長話說得很壯烈，但是自去年國會亂鬥開始，柯建銘總召就一再嗆聲激勵藍白要勇敢、要倒閣了，只是藍白硬是相應不理，現在也同樣看不出藍白突然勇起來的跡象。卓院長強調不副署和倒閣是對等公平的一對制衡機制。現在合憲地行使不副署權，對方不依憲倒閣，卻繼續在立法院違憲亂政，將自取敗亡。

林濁水指出，卓院長和柯總召的主張，從去年以來，不斷有教憲政的教授接連挺身呼應，然而迄今藍白根本無動於衷。關鍵在於綠講憲政，認為「不副署VS.倒閣」是一套公平的憲政遊戲；藍白講利害，認為這樣玩遊戲不公平。

「藍白從利害的本質出發：目前朝野鬥的兩造是藍白VS.綠，不是藍白VS.卓榮泰。」林濁水強調，倒掉了卓，但綠繼續執政，不但沒什麼利益，還要冒國會被解散的風險。一旦解散重選，藍白若選赢了，民進黨還是不交出政權，藍白倒閣多此一舉；若選輸了，倒閣就成為藍白自殺之舉。

林濁水直言，於是乎，雖然柯總召就開始呼籲，卓院長又悲壯發言，憲政學者發言力挺，但是卓院長從憲政出發，賭上烏紗帽，要當得成「憲政鬥士」，領得到「民主勳章」的願望在藍白從利益計算出發之下應該是實現不了的了。

