卓榮泰不副署！藍白聯手提案通過移請監院彈劾

立法院司法及法制委員會18日審查憲政爭議專案報告時，民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強及王鴻薇聯手提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌同時預告，民眾黨團將在院會正式提出彈劾總統賴清德的提案，屆時賴清德依法必須到立法院列席說明。

立院司委會提案要求監察院彈劾行政院長卓榮泰（攝自中天新聞）

立法院司法及法制委員會召委今邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告，但府方卻以對立法院負責的憲政機關是行政院為由，表示潘孟安秘書長不會列席。

在野黨提案內容指出，依歷來大法官解釋見解，憲法第37條關於總統公布法律需經行政院長副署的規定，是對總統權力的制衡機制。提案批評賴清德總統與卓榮泰院長扭曲憲法第37條憲政意義，針對國會三讀通過的《財政收支劃分法》修法，總統拒絕公布、行政院長拒絕副署，創下憲政史上嚴重惡例。

提案強調，若行政權可恣意推翻國會三讀通過的法律，僭越司法權隨意認定法律是否違憲，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制。提案要求對賴清德總統、卓榮泰院長毀憲亂政作為提出最嚴厲譴責，並要求兩人對國會三讀通過的法律應依憲法副署、依法公布。提案同時針對卓榮泰院長拒絕副署《財政收支劃分法》的失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾。

包括羅智強在內等藍白立委提案，要求監察院彈劾行政院長卓榮泰（攝自中天新聞）

民眾黨團總召黃國昌並表示，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，藉由全院委員會審查。因為根據立法院職權行使法規範得非常清楚，被彈劾人也就是賴清德必須要列席說明。

