卓榮泰不副署《財劃法》修正案 提三大理由及堅守三大民主憲政責任

行政院卓榮泰院長召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。李政龍攝



行政院今(12/15)日舉行「捍衛憲政秩序記者會」，行政院長卓榮泰宣布，針對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法案，他身為行政院院長，依照《中華民國憲法》第37條，決定「不予副署」本次修法。他強調，不副署有三大理由，以及為了堅守三大民主憲政責任。

卓榮泰說，立法院再修正的《財政收支劃分法》有明顯違憲之處，首先是違反《憲法》權力分立原則，侵害行政權；第二，修法過程違反公開透明與討論原則，破壞民主程序；第三，施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害。

廣告 廣告

他指出，行政院為憲政機關，有義務履行對《中華民國憲法》的忠誠。依照憲政體制，行政、立法兩院的憲政爭議，應由憲法法庭判決。但是，因立法院修訂《憲法訴訟法》不合理拉高憲法法庭議決門檻，更多次杯葛大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去弭平憲政爭議的能力。今天是總統依法公布《財劃法》修正案的最後期限，身為行政院院長，必須以「不副署」的方式，捍衛民主憲政及國家發展。

他表示，不副署是為了堅守三大民主憲政責任，第一，行政院有責任捍衛「憲法權力分立原則」。憲法規範，由行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，也能確保政治責任的歸屬。立法院的修法明顯違反《憲法》第59條及第70條的規範，不僅115年度就須增加舉債2646億元，大幅增加政府支出，恐排擠重大施政項目，更侵害行政院施政決策及提出預算的權力，違反憲法權力分立的原則。

卓榮泰說，事實上，本屆立法院在野黨團，近一年半以來，不斷意圖擴張權力。一開始，《立法院職權行使法》的擴權，已經遭到憲法法庭宣告違憲。但是《禁伐補償條例》、《憲法訴訟法》、114年度總預算案、《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》，以及修正《財政收支劃分法》，每一項都一再涉及違憲疑慮。雖然屢次聲請釋憲，憲法法庭卻又被迫失能，無法判決違憲，造成憲政僵局。

他認為，這已經等同於立法院，既能制定預算又能議決預算，失去民主制衡。若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同是球員兼裁判。行政院有責任捍衛「憲法權力分立原則」，不能接受立法院隨意擴張權力。

卓榮泰說，第二，行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」。今年11月14日立法院再修正的《財劃法》，沒有經過委員會逐條審查，逕付二讀後，在黨團協商都沒有共識的情況下，強行表決，完全不符合民主原則，侵害國民主權。並且115年度總預算已經由行政院制定完備，送入立法院審查，卻在程序中要求立刻適用再修正的《財劃法》，在歲入無法增加情形下，須全數舉債支應，舉債額度將達5600億元，占總預算歲出總額之比率達17.1％，違反《公共債務法》第5條第7項所定15％上限，等同要求行政院違法編列預算。

第三，行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」。行政院多次說明，立法院《財劃法》再修版本的不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的施政工作，造成國家損害的政治責任，將無以歸咎。國防外交、AI新十大建設、治水、社福、撥補勞健保經費等，若被迫刪減，國家發展停滯，立法院能負責嗎？中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率，立法院有能力負責嗎？

他指出，修法後各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，富者越富，窮者卻沒有變富，已經違反《憲法》第147條意旨，這種劫貧濟富、違背公義的事情也不容許發生。

更多太報報導

政院宣布不副署財劃法 王鴻薇批擴權、反民主：卓榮泰告別良知

確定了！卓榮泰宣布：不副署財劃法

政院擬不副署財劃法 蔣萬安：依憲法及憲政原則應該要執行