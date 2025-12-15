卓榮泰不副署《財劃法》創首例 一文看懂什麼是副署？為何提出？

行政院長卓榮泰15日下午舉辦記者會，宣布決定不副署立法院三讀通過的《財劃法》修正案，並提出3大理由，抨擊立法院「球員兼裁判」。卓榮泰強調自己身為行政院長，將依《憲法》不予副署、捍衛憲政，此舉也創下憲政首例。

立法院2024年底修正《財劃法》，釋出部分中央財源給地方。11月14日在野黨再度主導修法，保障各縣市的補助款不受調整。不過，行政院評估新版制度將增加中央整體預算，違反《公共債務法》的上限15%規定，嚴重影響政府財政健全。

行政院先前提出覆議，要求立院重新審查，但該案最終遭否決。依程序，修法通過後，最遲須於15日公告，行政院面臨「依法公告卻無法執行」的困境，因此卓榮泰宣布不副署該法案。

「副署」是什麼？為什麼提出不副署？

依《憲法》第37條規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」立法院通過法案後，依照規定必須由總統公布後，經行政院院長之副署，法案才正式生效。

近來立法院朝野關係緊張，自修法提高《憲訴法》門檻後，憲法法庭癱瘓逾1年，具有違憲爭議的法案，便無法送往憲法法庭作出判決。

由於憲法法庭被癱瘓，在無法做出暫時處分的情況下，提出的覆議案又遭到否決，因此行政院依照《憲法》規定，決定不副署本次修法。總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德今日批示「破壞財政永續」，卓榮泰也加註不予副署意見。

不副署的三大理由？

卓榮泰召開記者會時指出決定不副署的理由，首先政院認為此版本的《財劃法》違反權力分立原則，侵害行政權。其次，修法過程違反公開透明實質討論，破壞民主原則。最後，施行此法將造成國家發展有無法回復的重大危害等原因，基於以上3大理由，將依法不予副署。

卓榮泰指控本屆立法院在野黨團，意圖擴張權力，政院雖屢次聲請釋憲，憲法法庭卻又被迫失能，無法判決違憲，造成憲政僵局，立法院等同是「球員兼裁判」，行政院不能接受立院這樣隨意擴張權力。

立法院的下一步是倒閣？

卓榮泰表示，行政院已經窮盡憲政救濟的各項可能，若立法院反對不副署的決定，也可以依照《憲法》賦予的權力，對行政院長提出不信任投票制衡。這也代表不副署的行為，並非行政權獨大，也絕非獨裁。

在行政院選擇不副署的情況下，立法院確實能依照規定進行「倒閣」，也就是對行政院長提出不信任案。

依《憲法》增修條文第3條，只要三分之一立委連署即可提出，若全體立委二分之一以上贊成，不信任案即成立，行政院長須於10日內辭職，內閣隨之總辭。不過，行政院長也可以請求總統解散立法院，讓國會全面改選，形成「倒閣即可能解散國會」的雙向制衡關係。

不過，依照目前立法院席次結構，113席中國民黨佔52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。以程序而言，國民黨已具備提出不信任案的連署門檻，但若要通過仍須至少57席贊成，意味著必須與民眾黨或無黨籍立委合作，才能成功倒閣。立法院過去曾發起三次倒閣，最終皆以失敗收場，可見成功倒閣有一定難度，再加上一旦立法院解散，國會就要全面改選，一切必須捲土重來。

藍白怎麼看不副署一事

針對卓榮泰突然提出不副署一事，民眾黨發出聲明，認為當行政院提覆議失敗，應接受立法院決議，並認為副署制度的憲政意義不容扭曲。國民黨團直指卓揆不副署修法，是赤裸裸的獨裁行為，創下憲政史上最恐怖的惡例，「副署權不能變成太上皇否決權，否則等同於根本廢掉立法院的功能」。