卓榮泰不副署《財劃法》 小草女神合照薯條酸：可以找麥當勞叔叔

劉芩妤玩諧音哏與薯條合照，要卓榮泰「副署（附薯）」。（翻攝自劉芩妤IG）

行政院長卓榮泰決議「不副署」《財劃法》，民眾黨團總召黃國昌揚言號召民眾上街抗議，「小草女神」劉芩妤則在臉書貼出一張跟速食店薯條的合照，寫下：「推薦行政院長可以找麥當勞叔叔，因為他……會副署（附薯）！！！」冷笑話讓部分支持者覺得很難笑，但也有人捧場誇讚幽默。

行政院長卓榮泰今天下午召開記者會，宣布「不副署」《財劃法》，還表示若被毀憲亂政的政黨與國會提出倒閣不信任，「那將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲的鬥士」。面對嚴肅國政議題，劉芩妤要卓榮泰找麥當勞叔叔，「因為他的副署」，無厘頭一時讓人摸不著頭緒。

網友之後意會到，劉芩妤想用台灣人最愛的諧音哏表達「副署（附薯）」，留言「會冷笑話喔」，她也回覆「這個不好笑我知道……有這種行政院長笑不出來」，也有人捧場幽默、可愛，甚至有人留言「不行，他全身太紅……政治立場不正確」。

劉芩妤暱稱「咪咪」，是民眾之聲「民眾台八線」主持人，外型亮眼，加上有親和力的社群經營方式，累積大票粉絲追捧，日前宣布投入台中市西屯區議員選戰，爭取黨內提名，吸引不少死忠的小草支持者。





