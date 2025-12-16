卓榮泰不副署《財劃法》 張益贍曝1關鍵：難得立院113席支持

政治中心／徐詩詠報導



針對立法院日前三讀通過的《財劃法》，行政院長卓榮泰於今（15）日稍早召開記者會，公開表態政院「決定不予副署本次修法」；並主張此次修法違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權，強調若施行恐造成「無可回復」的重大危害，會導致國家發展停滯，立法院能負責嗎？記者會後相關討論也呈現兩極化，對此，前民眾黨中央委員張益贍則點出，若照此態勢走，形同國會113席全數支持卓榮泰。









卓榮泰不副署《財劃法》！1關鍵讓張益贍曝：難得朝野113席都支持院長

卓榮泰認為，若藍白陣營對他決定不滿。大可提不信任案。（圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告

由藍白在立法院通過的《財劃法》版本，大幅提高地方可分配比例、直接入法明定公式，讓中央大幅下放財源，該版本將原本中央與地方約「75:25」的比例，調整為約「60:40」，此舉中央可運用的稅收空間被一次壓縮，卻未同步提出配套支出刪減或替代財源。卓榮泰在記者會中，表態自己不副署立院通過之《財劃法》，並強調若在野陣營對此舉不滿，可以行使立法院權力，對行政院長提出不信任案來倒閣，民進黨內部也採取同樣立場。對此，國民黨陣營則將矛頭對準總統賴清德，認為行政院長不管換誰都一樣，因此部分藍委例如徐巧芯則主張不會提出倒閣。

卓榮泰不副署《財劃法》！1關鍵讓張益贍曝：難得朝野113席都支持院長

對於國民黨部分立委稱不會倒閣，張益贍認為此舉等於變相支持政院。（圖／民視新聞資料照）

針對上述情況，張益贍則在臉書指出：「民進黨51席立委支持卓榮泰行政院不副署國會惡法。國民黨52席＋2席無黨＋8席民眾黨，不提倒閣案，等於是變相支持行政院不副署的作為。」他打趣稱：「國會113席全數支持卓榮泰，難得有一件事獲得朝野立委全數同意。」





原文出處：卓榮泰不副署《財劃法》！1關鍵讓張益贍曝：難得朝野113席都支持院長

更多民視新聞報導

《財劃法》通過卓榮泰將不副署！朝野可能走向曝

賴清德邀3院長茶會「韓國瑜表態不去」！府錯愕曝原因

沈伯洋嘆當前危機！1句批立院藍白讓台「斷手腳」

