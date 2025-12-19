卓榮泰不副署《財劃法》 最新民調曝3成9支持、4成3不支持

行政院長卓榮泰表示針對立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法修正案，本人身為行政院院長，依照中華民國憲法第37條，行政院決定不予副署本次修法。摘自卓榮泰臉書



台灣民意基金會今（19日）早上發表「行政院長拒絕副署立法院財劃法修正案的民意反應」即時民調，民調結果顯示，3成9民眾支持行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院財劃法修正案，4成3不支持，游盈隆分析，這顯示民眾對此意見嚴重分歧，毫無共識可言，但不支持者居多數，且高度對應政黨支持傾向，顯示傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現。

民調問：「立法院最近（12/5）否決行政院所提「（在野黨版本）財政收支劃分法」覆議案。對此，行政院長卓榮泰表示：「對於（立法院）不經正常議事程序的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」也就是說，他將不副署、不執行這項立法院通過的法案。請問您支不支持他這項作法？」

台灣民意基金會分析，結果發現：25.5％非常支持，13.7％還算支持，18％不太支持，24.8％一點也不支持，9.1％沒意見，8.9％不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成九支持行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院財劃法修正案，四成三不支持。不支持者比支持者多3.6個百分點。

圖1:行政院長卓榮泰拒絕副署立法院財劃法修正案的民意反應(2025/12)。台灣民意基金會提供

圖2:行政院長卓榮泰拒絕副署立法院財劃法修正案的民意反應(2025/12)。台灣民意基金會提供

圖3:行政院長卓榮泰拒絕副署立法院財劃法修正案的民意反應(2025/12)。台灣民意基金會提供

這項發現傳達一個重要訊息，那就是，國人對卓榮泰院長不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，意見嚴重分歧，毫無共識可言，但不支持者居多數。

台灣民意基金會進一步分析，有以下幾點值得注意：

首先，從年齡層看，65歲及以上，明顯多數支持行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院財劃法修正案，而55歲以下則是多數不支持。更具體地講，20-24歲，三成三支持，四成六不支持；25-34歲，三成五支持，四成五不支持；35-44 歲，三成五支持，四成八不支持；45-54 歲，三成八支持，四成六不支持；55-64歲，四成五支持，四成四不支持；65 歲及以上，四成三支持，三成四不支持。

第二，從教育背景看，專科以上高教育程度者，明顯多數不支持卓院長不副署、不執行立法院財劃法修正案，而初中／國中及以下教育程度者，明顯多數支持。更具體地講，大學及以上教育程度者，三成六支持，四成九不支持；專科教育程度者，三成八支持，五成一不支持；高中／高職教育程度者，四成一支持，四成二不支持；初中／國中教育程度者，四成九支持，三成三不支持；小學及以下教育程度者，三成九支持，二成三不支持。

第三，從職業背景看，有一條清楚的社會分歧線橫切過士農工商各界。具體地講，自營商／企業主，四成四支持卓院長不副署、不執行立法院財劃法修正案，四成四不支持；高階白領人員，三成二支持，五成九不支持；基層白領人員，四成支持，四成一不支持；軍公教人員，三成六支持，四成二不支持；勞工，四成支持，三成八不支持；農民，四成七支持，四成一不支持；學生，四成三支持，四成七不支持；家庭主婦，三成八支持，三成八不支持；退休人員，四成三支持，三成七不支持。

第四，從政黨支持傾向看，朝野政黨支持者有非常明確的不同態度，而中性選民絕大多數和在野黨站同一邊。具體地講，民進黨支持者，八成支持卓院長不副署、不執行立法院財劃法修正案，只有7.8％不支持；國民黨支持者，4.6％支持，八成不支持；民眾黨支持者，一成九支持，七成五不支持；中性選民，一成七支持，四成六不支持，三成七沒意見、不知道。

台灣民意基金會指出，總的來說，對於卓榮泰院長不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，社會各界態度嚴重分歧，明顯循著綠藍白政黨支持傾向展開。這也顯示大罷免政治風暴平息四個月之後，風雲再起，傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現，再度引爆。

台灣民意基金會指出，這是該會2025年12月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研 究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基 金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70％，手機30％。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

