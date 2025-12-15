卓榮泰不副署《財劃法》 民眾黨預告上街抗議：站出來對抗「綠色暴政」

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》前夕，民眾黨團於立院議場前開記者會呼籲懸崖勒馬，倘若賴清德總統一意孤行，將號召人民上街對抗「綠色暴政」。（袁茵攝）

行政院長卓榮泰宣布《財劃法》採取「不副署」方式，創憲政首例，欲逼在野黨提倒閣、賴清德總統解散國會，並於60天內再進行立委選舉。民眾黨團於卓榮泰對外說明前召開記者會，呼籲賴清德、卓榮泰懸崖勒馬，民眾黨主席黃國昌也正式表態，將號召無法容忍賴清德總統稱帝、在台搞實質戒嚴的力量，共同站出來對抗「綠色暴政」。

民眾黨團15日下午2時50分於立法院議場前召開記者會，由黨主席黃國昌率黨籍立委參與，並共同發表一份「守護台灣民主憲政，拒絕綠色獨裁體制」聲明，嚴正要求賴清德立刻懸崖勒馬，不可為一己一黨之利益，摧毀權力分立制度，讓《憲法》變成廢紙一張。

民眾黨聲明指出，「副署制度的憲政意義不容扭曲」，憲法第37條規定，「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」我國歷來大法官解釋如第419號、第627號解釋，都認為行政院長的副署，是針對總統的權力制衡；黃茂榮大法官在釋字第735號解釋的協同意見書更直陳，「總統之職權依上開規定，受到應有行政院院長之副署的制約，且行政院應對立法院負責」，副署制度絕不能作為行政院否決立法院三讀通過法律的權力依據，這是扭曲憲法規範的權力濫用。

民眾黨表示，「行政院覆議失敗，應即接受立法院決議。」如果行政院院長可以「不副署」三讀通過而且覆議失敗的法律，憲法所設的「覆議」制度還有什麼意義？行政院院長乾脆以後都不用覆議，直接透過不副署的方式來讓國會三讀通過的法律消失。行政院還需要對立法院負責嗎？行政院院長要不要乾脆自己當立法者算了？

民眾黨批評，「大罷免、大失敗、大翻盤。」一再翻盤翻到把台灣人民賴以生存的憲政民主制度都翻掉，如果可以直接用不副署取消國會三讀通過的法律，何必提起大罷免？可見這是民進黨政府一再失敗後，不認輸的大翻盤，把台灣人民當塑膠。

民眾黨強調「是否違憲，並非總統或行政院院長可以單方認定」，如果行政院可以自己判斷國會通過的法律是否違憲，去年為何還要聲請憲法法庭審理《立法院職權行使法》？現在賴清德政府決定不副署、不公布法律，將立法、執行和裁決的權力同時集中在一人一黨身上，已經徹底背棄了憲政主義，毫不猶豫地邁上獨裁者之路。

民眾黨認為，「憲法法庭空轉，總統應該負責」，執政黨認為目前憲法法庭因為缺額而暫時無法審理憲法訴訟，行政院長和總統因而可以透過不副署和不公布法律，讓國會三讀通過的法律無法生效，「如果這是理由，總統不是應該盡快提出大法官人選，送交立法院進行審查？立法院不同意總統提出的人選，可以作為總統不提出最新名單的理由嗎？可以作為不副署、不公布法律的理由嗎？」憲政體制的空轉，賴清德總統要負最終責任。

民眾黨痛批，「比獨裁者還獨裁的體制。」若總統可拒絕公布國會三讀通過的法律、行政院長可濫用副署制度，形同放火燒了國會，國會通過再多的法律都不敵總統一人的意志，縱使是戒嚴時期，故總統蔣中正對立法院有再多不滿，在體制上從來沒有拒絕公布，或要求行政院長以拒絕副署的形式，否決立法院通過的法律案，「這是連獨裁者都不敢動用的權力！」號稱民主進步的賴清德居然堂而皇之地用來對付國會踐踏立法權，這不僅是民主化以來未曾發生，即便威權時期也沒看過。

民眾黨強調，「人民才是台灣民主的頭家，不是賴清德！」這種反民主的作為，已注定讓台灣民主蒙受污名，讓世界看笑話，「大罷免、大失敗、大翻盤」這三頂帽子將如影隨形跟著賴清德，「沒收國會三讀通過的法律」這個歷史臭名將貼在民進黨身上，永遠撕不掉。

民眾黨也提出5大堅持，包括「行政院院長必須依憲法副署國會三讀通過的法律」、「總統必須依法公布國會三讀通過的法律」、「行政部門必須依法執行國會通過的法律」、「總統或行政院院長立刻停止破壞權力分立體制，尊重國會立法權、預算審查權和人事同意權」，以及「此種毀壞民主憲政、踐踏法治原則、實施專制獨裁的行為，終將必須接受民意的懲罰與歷史的審判。」

黃國昌也補充道，若賴清德與卓榮泰繼續一意孤行，一定會接受民意懲罰、歷史審判，「到時民眾黨一定會有相應作為，我們會跟人民站在一起，絕對無法容許一個拿到40％選票的總統，認為自己不僅是行政權的代表，還可取代立法權，將所有權力集中一黨一人身上，民眾黨不允許，台灣人民也不允許。」

被問到此話是否代表要號召人民上街抗議？黃國昌直言「沒錯！」

媒體追問，會不會邀國民黨一起上街？黃國昌回應，台灣民主憲政是全體人民的民主憲政，並非任何一個個人，也不是一個政黨，當賴清德帶頭毀憲亂政、獨裁成為事實時，就是人民發出怒吼並站出來的時候，民眾黨會結合所有看不下去賴清德要搞專制獨裁行為、無法容忍賴清德稱皇稱帝在台灣搞實質戒嚴的力量，共同站出來對抗賴清德的綠色暴政。

