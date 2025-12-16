卓榮泰不副署「財劃法」 立院「申請釋憲」成選項之一

台北市 / 綜合報導

行政院長卓榮泰宣布「不副署」立法院通過的財劃法，藉此抗衡立法權，也讓憲政僵局延燒。眼下立法院除了提出不信任案外，還有一個手段就是向憲法法庭提出釋憲，但是憲法法庭在藍白修改「憲法訴訟法」後，目前因為人數不足等同停擺。不過近期司法院行事曆卻被發現，大法官將於本週五召開評議，是否針對「憲訴法」做出違憲與否判決，也將牽動憲法法庭是否恢復運作。

行政院長卓榮泰(12.15)說：「只要憲法法庭能夠繼續執行它的職權，很多事情都可以解決。」行政立法兩院僵局如何解，只能交由公正第三方，憲法法院來緩解，偏偏立院修正的憲法訴訟法要求，違憲判決必須獲得9位大法官同意，讓目前僅有8名大法官的憲法法庭，暫時停擺。

只是憲法法庭官網行事曆，19日卻突然出現將開確認文本評議，按照往例大法官在確認文本評議後，當天就會作成判決這也有可能成為，憲訴法新法上路後「首件憲法裁判」，立委(國)翁曉玲說：「大法官應該要遵守憲訴法的規定，憲法法庭沒有被癱瘓，憲法法庭目前大法官人數之所以不足的問題，就是因為賴清德總統，他沒有提出適當的大法官人選。」、立委(民)鍾佳濱說：「大法官們也應該要挺身而出，有所表示，我們期待整個國會，在野主導的失速列車，能夠回歸到憲政的常軌。」

憲法法庭後續動向外界高度關注，若真是針對「憲訴法」做出裁判，也等於憲法法庭能夠重新運作，尤其在行政院決定不副署，藍白再修正版財劃法後，立法院透過憲法法庭申請釋憲，也成在野黨能走的選項之一，憲法法庭的「復活」，能否為朝野憲政破冰動見觀瞻。

