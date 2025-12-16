卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢

行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。

總統府秘書長潘孟安。（圖／中天新聞）

立法院去年三讀通過《選罷法》《憲法訴訟法》及《財劃法》修正案後，總統賴清德曾於社群平台表示，民主紛爭應以更大的民主解決。總統府秘書長潘孟安也曾於去年12月25日赴立法院答詢時指出，總統作為憲法守護者不會不公布法律，行政院亦不會不副署，否則形同打臉總統。然而，卓榮泰的最新表態，與潘孟安先前承諾形成強烈對比。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

司法法制委員會18日增列的專題報告議程，將針對「立法院三讀通過之法律，經行政院依憲法增修條文移請覆議，並經立法院表決維持原案後，行政院長未依法副署、總統未依法公布施行，對我國憲政民主與法制造成之影響及相關法律責任」進行討論，並邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院與法務部列席說明。

國民黨立委、司法法制委員會召委翁曉玲。（圖／中天新聞）

翁曉玲批評，卓榮泰上任以來多次提出覆議案卻全數遭否決，仍持續拒絕依法行政，不執行法律與預算案，相關作為已重創憲政體制。她質疑行政院長與總統「拿納稅人的錢卻不依法行政」，是否仍適合領取公帑，社會自有公評。

