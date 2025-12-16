卓榮泰不副署《財劃法》 賴清德去函韓國瑜表明「展示對憲法忠誠」

行政院長卓榮泰昨親自宣布以不副署反制《財劃法》修法，據悉，總統賴清德也透過「總統用牋」去函韓國瑜告知此決定。（圖／民進黨提供、讀者提供）

藍白推動《財劃法》修法，行政院提出覆議遭否決，行政院長卓榮泰昨親自宣布以不副署反制。據悉，總統賴清德也透過「總統用牋」去函韓國瑜告知此決定，並強調不予副署是為「展示對憲法的忠誠」。

賴清德昨召集國政茶敘，韓國瑜婉拒出席，當日下午卓榮泰便宣布「不副署」《財劃法》修法的決定。據悉，賴清德也同步透過「總統用牋」去函韓國瑜及各黨團告知。

卓榮泰宣布「不副署」《財劃法》修法的決定。據悉，賴清德也同步透過「總統用牋」去函韓國瑜及各黨團告知。（圖／讀者提供）

函文中指出，「貴院114年12月5日台立院議字第1140704044號咨，再請公布修正財政收支劃分法部分條文，鑒於此次修法削弱中央財政，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力」。

函文中提及，「行政院卓院長表明本次修正侵害行政權，違憲重大且明顯，為維護憲法賦予之預算編列權並承擔施政責任，決定不予副署，以示對憲法之忠誠。特此函達。」最後並由賴清德親自署名蓋章。



