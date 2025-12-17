卓榮泰不副署《財劃法》 郭正亮預言：藍白下一招更狠

前立委郭正亮預言，藍白黨團恐將「大砍預算」來報復卓榮泰「不副署」。資料照。廖瑞祥攝



立院在藍白黨團主導下通過《財劃法》，行政院長卓榮泰痛批恐造成財政失衡、年金提早破產，宣布不副署，並表示立院若有意見可提出倒閣。對此，前立委郭正亮預言，藍白黨團下一招更狠，恐將「大砍預算」來報復，認為這絕對是憲法災難。

行政院長卓榮泰打破憲政慣例宣布「不副署」，引發各界關注立院接下來會如何對應。郭正亮16日在政論節目《大新聞大爆卦》說，根據他對立院的了解，幾乎可以預期，藍白接下來一定祭出更狠的一招反制，也就是「大砍預算」，到時預算被砍掉不可能恢復，將演變成「憲法災難」。

廣告 廣告

郭正亮指出，這個會期最眾所矚目的就是國防預算，若是預算被砍，難道賴政府要請AIT出來協調？這就變成大笑話。他並預言，國民黨甚至會連其他部會的預算也一起砍，狠嗆：「賴政府就是自己找死，你以為民眾會去怪立法院？」他並認為，賴政府也不可能操作「責任全在立法院」。

郭正亮解釋，先前大罷免「32比0」明明是執政黨輸掉，賴政府卻沒記取教訓，他並批評，第一次看到總統出面罵在野黨立委，情緒全寫在臉上，「他明明知道會使僵局更難解，到底在想什麼？」他感嘆，民進黨竟受制於一個「鬥雞總統」，實在不知道他們在想什麼。

更多太報報導

【一文看懂】創下憲政首例！什麼是不副署？接下來會倒閣、重選立委嗎？

財劃法不副署 總統批示修法「破壞財政永續」並箋函五院院長

不副署《財劃法》揭三大理由！ 卓榮泰最新說明曝光