卓榮泰不副署《財劃法》 陳其邁籲讓憲法法庭盡快恢復運作

高雄市長陳其邁表示，應讓憲法法庭盡快恢復運作。(資料畫面)

行政院長卓榮泰不副署立法院11月14日三讀的《財劃法》版本，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆先後皆表達支持行政院。高雄市長陳其邁則認為，當前最重要的是讓憲法法庭盡快恢復運作，化解朝野爭議。

行政院長卓榮泰昨（15日）宣布，將依《憲法》第37條規定，決定不予副署藍白聯手通過的《財劃法》修法案，甚至還嗆立法院若有意見，可以依法提出倒閣。對此，高雄市長陳其邁認為，面對朝野僵局，朝野政黨都應在憲政架構下，盡力溝通尋求共識，解決方向需要符合台灣的憲政體制及民主機制。

陳其邁指出，此爭議起因在於立法院修正《憲訴法》，憲法法庭被實質凍結，導致朝野爭議無法解決，這是最大癥結，「我想最重要的是，應讓憲法法庭儘快恢復運作，化解朝野爭議」。民眾期待重大建設及民生法案要能繼續推進，同時強化國防、保護自己，立法過程勿造成台灣空轉、內耗。

民進黨立委邱議瑩認為，藍白癱瘓憲法法庭，甚至修惡法，讓國家財政、公平正義受到非常大的挑戰及威脅，她支持行政院提出相對應做法，希望能夠維持國家憲政秩序，把國家導入正軌；民進黨立委賴瑞隆則表示，藍白惡修《財劃法》造成重大爭議，此法重北輕南、重藍輕綠，將重創高雄建設，「在多項憲政手段幾近用盡後，全力支持行政院以不副署等各方案阻止惡法上路」。





