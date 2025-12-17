卓榮泰不副署《財劃法》 顏寬恒籲：勿讓政治凌駕憲法 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

近日行政院不副署《財劃法》，引發外界爭論，立委顏寬恒今（17）日表示，立法院已經三讀通過、且覆議亦被否決的法案，根據憲法「應」公布、「應」接受決議，行政院不副署不僅是程序問題，更創下憲政惡例，他希望財政部長莊翠雲以其專業及良心規勸行政院長卓榮泰，別讓政治凌駕憲法。

另外，顏寬恒指出，今年11月初步統計，10月份單月實徵4174億元，創下28 年來新高，但學者認為政府對稅收過度樂觀，又大舉編列特別預算，毫無財政紀律可言；政府未能精準掌握稅收走勢卻大幅編列特別預算，關鍵是將特別預算常態化，甚至將機關宣傳費都塞進去。

廣告 廣告

「台灣的路，不能用賭的！」顏寬恒提醒，根據預算法規定，只有在緊急狀況，如戰爭、國家經濟重大變故、重大災變以及不定期或數年一次的重大政事，才可以提出特別預算，當特別預算不再「特別」，國家財政風險只會越滾越大，守憲政、顧產業、遵守財政紀律才是正軌。

此外，今天審查麥芽及啤酒花關稅免稅，顏寬恒說明，這不是憑空修法，而是產業在流血淚；近年中國製啤酒在政府補貼、成本與行銷優勢下，讓市佔率暴增至36%，衝擊我國本土啤酒產業，今年第一季進口啤酒佔比更高達71%，而國產市佔率從59%持續下滑至47%，就算財政部針對中國大陸製啤酒課徵反傾銷稅，仍不足以扭轉趨勢。

顏寬恒強調，他支持調降關稅，也要求政府將重心放在如何幫助國產啤酒提升競爭力，否則產線閒置、庫存堆積，資金也被卡的動彈不得，最後受傷的還是產業鏈及勞工。他也必須嚴正呼籲，一定要理性飲酒，絕不可以酒後駕車。

照片來源：取自顏寬恒臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台中養豬場違法廚餘養豬 農業局：從重處百萬罰鍰

財劃法不副署僵局 黃健豪：賴卓在嘲諷中華民國憲法

【文章轉載請註明出處】