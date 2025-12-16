卓榮泰不副署！賴清德再發聲力挺：惡修財劃法「對國家造成重大傷害」

政治中心／許智超報導

國民黨、民眾黨在立法院強勢推動《財政收支劃分法》修法，行政院長卓榮泰15日宣布，將依《憲法》第37條規定，決定不予副署財劃法修法案。對此，總統賴清德今（16）日再度發聲力挺行政院，同時痛批國會一連串的濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，「面對此一憲政時刻，總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民。」

賴清德今日在臉書表示，他日前上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。

賴清德強調，他支持卓榮泰院長的決定。（圖／翻攝自賴清德臉書）

賴清德提到，卓榮泰院長也在昨日下午，依據憲法第37條所賦予的權力，針對立法院強行通過的財劃法，不予副署。他說，因為這個修法對憲法權力分立、國家財政、國民權益，都將造成重大且立即的傷害，「所以我支持卓榮泰院長的決定。」

賴清德強調，他願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告，接著痛批國會一連串的濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

因此賴清德說，面對此一憲政時刻，總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民，「我們不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦」，最後他也歡迎大家分享圖卡及完整談話影片，一起向身邊的親友說明，台灣正面臨什麼樣的風險，以及他將如何帶領政府守護民主，守護全體國人的權益不受傷害。

