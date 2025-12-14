卓榮泰不副署 黃國昌：賴清德不承擔歷史責任將罵名推給卓

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

府院因《財政收支劃分法》與停砍年金修法陷入僵局，傳出行政體系擬以「不副署、不公布」回應國會三讀結果，引爆憲政爭議。民眾黨主席黃國昌接連開砲，直指總統賴清德與行政院長卓榮泰踐踏民主憲政、破壞法治根基，並痛批賴不願承擔歷史責任，是「憲政史上最大罪人」，將政治風險轉嫁卓榮泰，恐為中華民國憲政史留下無法抹滅的污點。

民眾黨主席黃國昌接連開砲，直指總統賴清德與行政院長卓榮泰踐踏民主憲政，是「憲政史上最大罪人」。（圖／方炳超攝）

針對外界關注總統賴清德是否邀請立法院長韓國瑜出席「國政茶敘」，昨（13）日前立法院長王金平建議「若是茶敘可出席、僅表達意見不涉決策」的說法，黃國昌指出，台灣是自由社會，公眾人物彼此互動，「誰要跟誰喝茶都是個人自由，我們不會太多干涉」。但黃國昌強調，真正嚴重的不是茶敘與否，而是國會已完成三讀的法律，行政部門竟然傳出可以選擇不執行，「天底下沒這麼荒謬的事」。他直言，相信曾經當過大家長的王金平無法認同，更相信韓國瑜也無法認同。

黃國昌今日在新北蘆洲受訪時表示，如果三讀通過法律，行政部門可以選擇執行與否，台灣民主憲政徹底崩壞，法治國原則倒地不起，他反問，以後怎麼抬頭挺胸告訴世界友人，台灣是民社會。他強調，不管三權分立還是五權分立，沒有任何一套理論給行政權這麼大的權力，讓行政體係決定要不要執行由人民選出來的民代通過的法律。

黃國昌直言，這不過是總統不願承擔歷史責任，將罵名推給卓榮泰的政治操作。他質疑，「說行政院長不副署就沒事 不知道誰出這種餿主意」，副署制度原本是用來制衡總統權力，如今行政院長既非國會同意產生，而性質上已經是是由總統任命，敢不副署總統要公布的法律，「這是什麼民主笑話？」

黃國昌指出，賴清德相當皇帝、不想背責任，把鍋丟給卓，讓卓不副署。他痛批民進黨玩政治玩到連民主憲政的基本原理都不顧，行政院若對立法院決議不認同，唯一途徑就是提出覆議；一旦覆議遭否決，就應接受立法院的最終決定，「如果有權力不副署對抗國會，何必提覆議？覆議可以廢了，權力監督制衡也可以廢了。」

黃國昌表示，我真的希望賴清德跟卓榮泰「不要當歷史的罪人」，當總統跨越了民主憲政的紅線的時候，他所造成的衝擊影響是非常嚴重的。但我希望賴清德總統、卓榮泰院長冷靜下來好好的想一想，為了台灣、為了百姓，不要這樣子專權獨斷下去了。

他感嘆，台灣曾被視為亞洲民主的典範、華人民主的驕傲，如今卻面臨由總統和最高行政首長親手動搖法治根基的危機。當法律是否執行取決於執政者意志，那已不再是民主憲政，而是專制獨裁。

