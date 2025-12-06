卓榮泰不執行立院三讀財劃法 民眾黨團批「違法大鴕鳥」
〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰昨天宣告行政院不會執行立法院三讀通過的「財劃法」，民眾黨團批評，賴清德搞獨裁，真的不演了！對於卓榮泰說「國會不應以為蒙蔽國人的眼睛與耳朵，將事實掩蓋，大家就會願意成為一隻鴕鳥。」民眾黨團反嗆院長大錯特錯，「你才是那隻不願正視民意現實、自欺欺人的大鴕鳥」。
立法院昨日召開全院委員會，審查行政院對財劃法提出的覆議案，最終以59:50維持立院原決議，否決行政院覆議案。民眾黨團表示，根據「中華民國憲法增修條文」第3條第2項第2款規定：「覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案， 行政院院長應即接受該決議」，但這位院長卻選輸翻桌，直接耍賴宣稱：「任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力」，也就是公然向國人宣告「我不喜歡的法律，我就要違法！」
民眾黨團表示，財劃法依法三讀通過、覆議案是召開全院委員會，經過所有立法委員投票投出的結果，卓榮泰一句話想否定台灣民主程序，厚顏無恥。
民眾黨團表示，回顧財劃法修法歷程，民眾黨團三催四請要中央提出對案，行政院完全無視，一再跳針：「現在就是最好的版本」，當《財劃法修正草案》三讀後，行政院再偷搞小動作挖掉給地方的一般性補助款，立法院逼不得已只能再修財劃法，讓行政院不得再玩文字遊戲搞小動作，直到11月修正草案通過，行政院才姍姍來遲丟出院版。
民眾黨團說，然而，行政院版的財劃法，無論是財政部或主計總處拿不出所謂「最公平有效」的水平分配公式，立委在質詢時要求行政院拿出具體試算數字，卓榮泰一下說要給，一下又說算不出來，最後更搞情緒勒索，宣稱「接受院版就有數字」。沒有數字、沒有公式的院長，要到立院報告什麼？根本是一再浪費立委與國人的寶貴時間。
民眾黨團表示，如今民進黨還想複製大罷免，結合民團以公投連署推翻立院三讀通過的「憲法訴訟法」民進黨政府搞杯葛無極限，不想好好治國只想把頭埋在沙堆裡自我催眠，催眠自己大罷免大烙賽之後，還可以靠大公投大翻桌。賴卓鴕鳥家族還要脫離現實，把頭埋在沙堆裡多久？
