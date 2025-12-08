卓榮泰不執行財劃法...張景森嘆腦筋打結「前面簽名說我負責、後面說有問題我不幹」！周玉蔻留言「賴卓腦子不清」

藍白通過「財劃法」修正案，後續政院覆議也不通過，行政院長卓榮泰嗆聲「不執行」。前政委張景森今（8）日發文直言，行政院長前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」，這讓人腦筋打結，資深媒體人周玉蔻則留言表示：「是賴卓2人腦子不清」。

張景森今日在臉書粉專發文表示，行政院長跟部會首長在法律上「副署」，就是在法案旁邊簽名、蓋章，其實就是為法案背書，向報告總統「您儘管公布，沒問題！」

廣告 廣告

張景森解釋，這代表這部法律在憲法上、法律上、行政執行上OK沒有疑慮難行，總統公布法律後，「We Are ready，我們負責執行。」

張景森再說，結果，等總統公布以後，同一位行政院長又跳出來說：「這個法律非常可惡，有違憲、違法之虞，我們拒絕執行」；前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」，這些高深莫測的憲法教授，把我們搞得腦筋都打結了。

不過，資深媒體人周玉蔻在該篇貼文下方留言表示：「跟教授什麼關係，明明是賴卓2人腦子不清」；張景森回應「我袒護朋友不行嗎？連我一點偏袒的私心，都要給我揭穿嗎？」周玉蔻則回應「我是怕你朋友不知道你在拍他們馬屁！特別提醒一下，以免你的苦心白費！」

（圖片來源：行政院、張景森臉書）

更多放言報導

內政部下令封鎖「小紅書」1年...張景森大讚劉世芳「拿出鐵腕」是對的！喊話「民主不是軟弱」：繼續打！台灣需要能守住安全自由的部長

共軍用「親中退將」打「軍事認知戰」導向放棄抵抗！張景森籲國防部拿回「戰略解釋權」：讓人民從受驚便主動理解