卓榮泰不執行財劃法？黃國昌轟民進黨大步走向獨裁之路

民眾黨今（10）日召開黨政聯繫會議，會中針對財劃法覆議案遭立法院否決後，行政院長卓榮泰卻恣意不依法執行，民眾黨主席黃國昌痛批卓榮泰正大剌剌向世界宣告「民進黨已大步走向獨裁之路」，全球任何一個民主憲政國家，行政機關都沒有權力拒絕執行立法機關三讀通過的法律。

黃國昌指出，卓榮泰如同流氓般剋扣給地方政府的補助款、搶走民生社福經費，正一步步摧毀法治國原則；從民進黨政府不依法執行財劃法，到近日以打詐之名行打抗中保台牌之實，恣意、胡亂解釋「打詐條例第42條」宣布禁用小紅書，都是一再用話術欺騙人民，展現貫徹「德意志」，將政治凌駕法治、掏空台灣民主法治的跋扈態度。

黃國昌強調，台灣人民必須正視賴政府現在能任意扭曲法律、架空法治，未來就會更肆無忌憚侵害人民權益，也強調賴清德、卓榮泰若不懸崖勒馬、立刻依法執行財劃法，台灣民眾黨團一定會嚴肅追究其政治、法律責任。

針對迎戰2026年地方選舉，延續民眾黨與國民黨兩黨主席高峰會的承諾，政策會執行長賴香伶已正式和中國國民黨智庫對接，與國政基金會董事邱淑媞會面後，雙方針對環境破壞、高房價及經濟發展失衡等議題，彼此團隊都有高度共識。黃國昌並指示政策會，著手擬定本黨全國性共同政見，內容將以台灣民眾黨核心價值為基礎，涵蓋居住正義、銀髮照護、雙語教育、育兒補助等攸關民生的重要政策，並密集向政策諮詢委員及專家學者請益，同步納入柯文哲前主席於台北市府的成功治理經驗，待各方意見收攏後、再邀集黨內公職共同研討，形成全國共同政見，作為後續與中國國民黨對接的政策基礎，負責任撐起這個國家。



