卓榮泰不是無能「而是忍辱負重」！顏若芳談「不副署」各派學者有不同意見：民進黨內百家齊放...直言：不像國民黨罵了就開除黨籍

針對國民黨與民眾黨近日於立院以人數優勢，推動《財劃法》、反年改修法、不在籍投票等多項爭議法案，行政院長卓榮泰昨（14日）於臉書發文指出，他必將善盡「民主憲政守門人」的職責，全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。對此，民進黨台北市議員顏若芳今（15日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，目前各派學者對於卓榮泰預計提出的「不副署」抱持各種意見，民進黨內百家齊放。節目主持人周玉蔻則點出，卓榮泰並不是無能，「而是忍辱負重」。

廣告 廣告

針對卓榮泰日前針對《財劃法》，提出「副署」但「不執行」一事，節目主持人周玉蔻點出，目前民意十分喧囂，綠營的台灣派意見領袖紛紛發言，各派學者都有不同的說法。她點出，除了幾位台派教授、前行政院政務委員張景森以外，駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉都出面給建議，「民進黨真的百家齊放」。

周玉蔻讚賞，民進黨主席、總統賴清德能夠接受各界意見，真的很厲害。她也評價，卓榮泰在這過程中，遭受各界謾罵、批評，忍辱負重，「他並不是無能」。

對此，顏若芳表示，民進黨其實都會接納大家的意見，「但最後還是需要彙整出一個比較好的方案」。她提及，民進黨並不像國民黨，只要有人抱持不同意見批評，就會遭到開除黨籍，像媒體人李正皓2019年因在政論節目批評當時的國民黨總統候選人韓國瑜，遭國民黨開除黨籍。周玉蔻也笑說，她曾因為罵前國民黨副主席連勝文，而遭開除黨籍。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

更多放言報導

「不副署」之後藍白不敢倒閣、但會送行政院長彈劾？！顏若芳指「只能拉仇恨」…諷藍營「被自己手上的武器砸到腳」：監察院有預算嗎？憲法法庭也癱瘓中

《財劃法》「不副署」、顏若芳喊話：「要用最簡單的方式」讓民眾了解政府在做什麼」