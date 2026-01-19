卓榮泰主持海委會合署廳舍上梁典禮（2） (圖)

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨未與行政部門研議就逕自宣布推動「台灣未來帳戶」，恐怕將造成政府12年至少多支出4500億元。據統計，本屆藍白所提影響財政紀律的法案，所需經費上看2.3兆元；行政院批評，在野黨不斷透過削弱中央財政能力、增加中央政府支出，已經侵害行政院提出預算、形成施政計畫之權。將造成國家財政重大負擔，勢必產生嚴重排擠現象，不僅影響政府整體政務的推動，更不利國家的長期發展。 藍白立委接連提出被稱為「肉桶錢坑法案」，包括前年修惡「財劃法」從中央搬4165億元至地方、普發現金1萬元計2360億元、停砍年金導致公教退撫基金10年須增補6970億元、軍人待遇條例290億元、警察人員人事條例62億元。國民黨更提案將老農津貼提高到月領1萬5000元，相較政院版每月1萬元，未來國庫將多支出317.5億元；另外，日前強行通過的眷改條例，經民連質疑將花費超過2000億元經費；不當黨產條例若通過，救國團、婦聯會400億元不當黨產，將難移轉國有。 對此，行政院發言人李慧芝表示，對於這些增加政府支出及負擔的法案，政院一直以來的立場，都是請立法院尊重憲法賦予行政院的施政計畫與預算提出權。不過，

