卓榮泰主持行政院動員會報 盼建構全社會防衛韌性

行政院長卓榮泰今(11/19)日主持「行政院動員會報114年度會議」時表示，動員工作是我國政府、國軍、人民團結一心的最佳體現，為因應中共持續威脅及極端氣候影響，政府持續推動「全社會防衛韌性」工作，明（2026）年更將首度實施跨縣市協同演練，擴大城鎮韌性演習演練規模。

卓榮泰表示，國防部已公布「台灣全民安全指引」，將透過戶政系統普發至各家戶，以確保緊急危難發生時，政府和民眾均可及時動員、應變。另為強化我國通訊韌性，通傳會、數發部等部會也與電信業者密切合作，強化行動通信網路傳輸備援能力，以提供確實、可靠的通訊服務。

卓榮泰指出，過去一年來，中央各部會、地方政府及各民間團體共同完成多項演習與演練任務，使國家動員整備與整體防衛更展現韌性，國人也因此建立更強的安全意識，然而，當前台灣面臨的挑戰與威脅日益險峻，中共持續以灰色地帶、資安攻擊、錯假訊息傳播與認知作戰等方式，威脅台灣整體國家安全，加以氣候變遷導致天災加劇，政府必須嚴肅面對並提高警覺。

他強調，今（2025）年政府除持續推動「全社會防衛韌性」，精進民力運用、物資儲備、關鍵基礎設施、安全防護等各項工作外，亦透過「城鎮韌性演習」模擬情境，強化政府與民間協作量能，建構中央與地方應變支援機制。而動員準備綱領是未來推動動員工作的重要依據，請各與會單位務必高度重視，並落實納入未來日常工作重點。

卓榮泰說，近年區域安全風險持續升溫，政府有維持國家穩定及保障人民安全的使命，請中央各部會及地方政府積極落實各項動員法令、計畫、訓練及演習，以確保在緊急危難發生時，政府可及時動員、及時應變。

卓榮泰進一步表示，賴總統在上（10）月國慶演說中提到「我們有決心透過實力維護和平，我們也深信，實力不只要透過軍力，也要透過全社會的韌性」，而「建構全社會防衛韌性，需要台灣全民每一分力量」。他特別要求行政團隊，務必堅定守護國家的信念，拿出積極任事的決心，完成每項交付任務。

卓榮泰強調，動員工作是我國政府、國軍、人民團結一心的最佳體現，請同仁們持續精益求精，共同努力，讓動員工作能在更規律、更有計畫及累積更多經驗的過程中，把每次演習、演練工作做得更好，以因應各種天災事故的緊急處置。

卓榮泰主持政院動員會報 盼全面提升全社會防衛韌性