即時中心／高睿鴻報導

民眾黨國會黨團近日異動人事，原本的8名不分區立委，除了陳昭姿、劉書彬，其餘6人均因配合黨內「兩年條款」政治承諾，於2月1日正式請辭；新一批遞補人選，則從前（3）天起就職。不過，其中1名新科立委李貞秀，卻因國籍身分惹議，外界不斷質疑，她根本未依法放棄中國籍身分；因此，包括內政部等多個行政單位也嗆明，將不會接受其質詢、索資。行政院長卓榮泰今（5）日受訪時回應「一切都應依照《國籍法》的標準」。

卓榮泰直接了當地表示，凡是中華民國國民，都要依照中華民國法律；而身為中華民國的國會議員，更要依照中華民國法律。他進一步指明，一切都應依照《國籍法》的標準，認定是否具備擔綱國會議員的資格。

另，內政部長劉世芳也已表態，將不會提供任何密件資料給李貞秀。民進黨團幹事長鍾佳濱今天也建議，民眾黨應認真考慮撤換李貞秀、將位置轉讓給另一名備位立委陳智菡。他直言，雖然李貞秀先前脫口說出，「我的唯一國籍中華人民共和國的國籍」，或許真的是口誤，但還是讓民眾很憂慮，大家無法接受李的發言及國籍問題。

鍾佳濱也認為，不向具有國籍爭議的李貞秀提供機敏資料，顯然並非行政團隊的問題，因為若民眾黨改弦易轍、決定不讓李貞秀進國會，問題都將迎刃而解。

原文出處：快新聞／卓榮泰也開嗆了！強硬要求李貞秀「依照中華民國法律」外界反應曝

