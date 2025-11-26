卓榮泰任內第8次！行政院預計今提財劃法覆議案
行政院院會27日將針對立法院14日三讀通過的《財劃法》修正案提出覆議，這是行政院長卓榮泰任內第8度提出覆議案。賴清德總統26日呼籲，若按照在野黨修法版本執行，中央勢必舉債5000多億元，盼朝野重新協商。
立法院去年底修正《財劃法》釋出中央財源後，藍白陣營14日再度聯手三讀通過修正案，保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。行政院認為窒礙難行，提出院版《財劃法》修正案送交立法院，卻因未提出完整試算資料，遭立法院程序委員會25日決議暫緩列案。
賴清德總統26日在說明1.25兆元國防特別預算記者會時強調，若照在野黨第二次修法通過的《財劃法》，中央勢必舉債5000多億元，會違反《公債法》，未來連救災都困難，遑論照顧人民、發展經濟、建設或國防，不利國家整體發展，敬請立法院朝野黨團及立法、行政部門進一步協商。
政院人士指出，14日三讀修正的《財劃法》違反憲法第70條與第147條，無法達到全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛之目的，同時侵害憲法上專屬於行政院的提出預算、形成施政計劃的權力，違反《公共債務法》15%的舉債上限，行政院將提出覆議。
政院人士表示，立法院通過的《財劃法》餅畫得很大，可是餅再大都吃不到，因為行政院不可能編列違法預算，讓中央舉債超過上限，中央不能當違法政府，只有院版《財劃法》才能合理分配，舉債流量也沒有問題。政院人士提到，今天院會處理軍購特別條例草案與《財劃法》覆議案，是要讓民眾知道，中央要有財政能力，才能保護台灣、建設國家。
國民黨立委林德福反批，政院當初不提版本，在野修法三讀後才匆忙拿出自己版本，現在提覆議都是在政治操作。民眾黨團副總召張啓楷表示，院版《財劃法》是說謊加倒退嚕的版本，聲稱給地方經費更多，但只是把一般性與計畫型補助款實質刪減，將原本應由中央補助地方的教育、社福、基礎建設等經費扣在手中。
各地方政府對《財劃法》爭議立場分歧。北市財政局表示，政院應盡速公開院版的試算數字，才能進入有意義的討論。新北市新聞局長李利貞指出，盼政院多與國會和地方溝通，讓每分錢花在刀口上。新北市長侯友宜則強調，《財劃法》最重要的是公開透明，如何分配都要清楚明白，呼籲中央公布試算表，大家充分討論溝通。
桃園市政府表示，希望政院傾聽地方聲音，造福全國縣市。國民黨籍桃園市長張善政26日主持市政會議時表示，院版《財劃法》是跨出關鍵一步，各縣市不應再藍綠對立，反而要提供意見、充分對話。政院版未付委反而為中央與地方創造更多溝通與調整的緩衝期，他盼望地方政府充分提出意見，同時行政院也能傾聽地方需求，就修法的核心原則先行調整與釐清，再透過數字檢驗是否合理，才能讓制度更周延、更符合實際運作需要。
台中市副市長黃國榮27日將列席院會，他尊重該案回歸兩院彼此溝通及決議，但希望政院考量市府的意見。台南市政府強調，國民黨版在未經充分溝通下匆促通過，恐造成嚴重區域失衡，支持政院覆議。高市府說，支持政院盡速覆議，也盼政院版能併案審查。
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，民進黨團一定會爭取立院程序正義，讓院版《財劃法》能被討論、被審查，下週二程序委員會仍會爭取排入院會議程，如再被卡則再排，會讓全民計算立院擋了幾次院版《財劃法》。
